Проблема жилья многодетных семей должна решатся госорганами и бизнес-структурами – Сапарбаев

Экономика
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Екатерина Елисеева
Министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаева на заседании Правительства сообщил, что проблема с жильем многодетных семей должна решаться совместными усилиями государственных органов и бизнес-структур, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"До 2025 года из республиканского бюджета будут выделены 500 миллиардов тенге на обеспечение 58 000 семей жильем путем предоставления арендного жилья и льготных займов жилстройсбербанка. Одновременно в этим, в оказании социальной помощи населению в ряде регионов реализуются хорошие социальные инициативы бизнеса и частных лиц. В 1 квартале 2019 года за счет средств меценатов, спонсоров и частных лиц оказана социальная помощь малообеспеченным и многодетным семьям на сумму 3 миллиарда тенге, созданы почти 5 тысяч рабочих мест, в них трудоустроено 1,4 тысяч человек из числа малообеспеченных и многодетных семей. Обеспечено жильем 268 семей", – сообщил министр.

Он отметил, что предприниматели принимают активное участие в продвижение бизнес – проектов, нацеленных на социальную адаптацию людей их малообеспеченных и многодетных людей. В решении проблем обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей также есть хорошие примеры в регионах.

"Так, в Кызылординской области реализуется социальный проект "Баламекен", который ориентирован на строительство частных домов за счет средств Фонда "Булата Утемуратова". В 2019 году будет построено 100 квартир. Из них в 1 квартале текущего года обеспечено жильем 11 семей. На эти цели намечено направить 450 миллионов тенге. В Карагандинской области - в рамках проекта "Строительство жилья за счет средств спонсоров" будет построено 70 индивидуальных домов, из них в 1 квартале 2019 года выдано - 10(...)", – дополнил Сапарбаев.

В этой связи, он предложил, что акимы регионов могут внедрять данный опыт у себя на местах. И отметил, что в 1 178 крупных и средних предприятиях работают 23,3 тысячи человек из числа многодетных родителей. Из них порядка 15 тысяч не имеют собственного жилья. По его мнению, эта проблема должна решаться совместными усилиями государственных органов и бизнес-структур.





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