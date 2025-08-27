Прочная основа единства общества

Закон и Порядок
Категория логотип
93
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Круглый стол «Ата заң – еліміздің тұракты дамуының мызғымас кепілі», посвященный 30-летию Конс­титуции РК, ее историчес­кой роли в становлении и развитии суверенного государства, состоялся в республиканском Доме дружбы. Участники встречи говорили о том, что Основной закон не только определил фундамент независимости, но и стал важнейшим ориентиром в формировании правового сознания граждан, воспитании уважения к закону и укреплении казахстанского патриотизма. Особое внимание было уделено значению конституционных ценностей, которые служат прочной основой для единства общества и дальнейшего развития страны.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем выступлении профессор Университета Кунаева, член научно-консультативного совета Конституционного суда РК Кабдулсамих Айтхожин отметил, что Конституция на протяжении трех десятилетий является проч­ным фундаментом независимости Казахстана, гарантом народовластия, политической стабильности и общественного согласия.

Правовед поддержал инициа­тиву «Закон и Порядок», предложенную Главой государства, при этом отметив, что необходимы углубленная работа юрис­тов по определению понятий «закон» и «порядок», проведение целенаправленной политики правового просвещения населения, прежде всего среди молодежи. Также профессор особо выделил принцип прямого действия Конституции.

– Государственные органы и суды должны чаще ссылаться на ее нормы, ведь именно народ, закреп­ленный в преамбуле как учредитель государства, является высшим источником власти. Поэтому государство и его служащие обязаны служить народу и проявлять к нему уважение. Сегодня Конституционный суд занимает более выверенную политику, требуя от госорганов претворять в жизнь нормы Конс­титуции как Основного закона, – сказал правовед.

Доцент Каспийского университета Алипаша Караев напомнил, что именно Конституция обеспечила стране политичес­кий порядок, позволила выстроить государственные институты, принять собственное законодательство и стать частью мирового сообщества.

Участники встречи отмечали, что Конституция должна не только гарантировать права, но и формировать чувство общ­ности, когда каждый человек ощущает себя частью государства и осознает ответственность перед страной.

#круглый стол #закон и порядок #День Конституции #Основной закон

