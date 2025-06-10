Подать заявки могут республиканские и региональные телеканалы, телестудии и производственные компании, работающие в сфере профессионального ТВ-контента
Срок приёма заявок на соискание Национальной телевизионной премии «Тұмар – 2025» продлили до 15 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
К участию приглашаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир в период с 13 мая 2024 года по 14 мая 2025 года на казахстанских телеканалах.
Заявки принимаются по следующим номинациям:
- Лучший социальный телепроект
- Лучший репортаж года
- Лучшая информационно-аналитическая программа
- Лучшее журналистское расследование
- Лучший сериал года
- Лучший документальный фильм
- Лучший детский телепроект
- Лучший региональный канал
- Лучший тележурналист
- Лучший телеведущий
- Лучший спортивный комментатор
Заявки принимаются на официальном сайте премии.