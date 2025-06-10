Подать заявки могут республиканские и региональные телеканалы, телестудии и производственные компании, работающие в сфере профессионального ТВ-контента

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Срок приёма заявок на соискание Национальной телевизионной премии «Тұмар – 2025» продлили до 15 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

К участию приглашаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир в период с 13 мая 2024 года по 14 мая 2025 года на казахстанских телеканалах.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

- Лучший социальный телепроект

- Лучший репортаж года

- Лучшая информационно-аналитическая программа

- Лучшее журналистское расследование

- Лучший сериал года

- Лучший документальный фильм

- Лучший детский телепроект

- Лучший региональный канал

- Лучший тележурналист

- Лучший телеведущий

- Лучший спортивный комментатор

Заявки принимаются на официальном сайте премии.