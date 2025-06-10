Продлён срок приёма заявок на национальную телевизионную премию «Тұмар»

Масс-медиа
54
Дана Аменова
корреспондент

Подать заявки могут республиканские и региональные телеканалы, телестудии и производственные компании, работающие в сфере профессионального ТВ-контента

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Срок приёма заявок на соискание Национальной телевизионной премии «Тұмар – 2025» продлили до 15 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

К участию приглашаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир в период с 13 мая 2024 года по 14 мая 2025 года на казахстанских телеканалах.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

- Лучший социальный телепроект

- Лучший репортаж года

- Лучшая информационно-аналитическая программа

- Лучшее журналистское расследование

- Лучший сериал года

- Лучший документальный фильм

- Лучший детский телепроект

- Лучший региональный канал

- Лучший тележурналист

- Лучший телеведущий

- Лучший спортивный комментатор

Заявки принимаются на официальном сайте премии

#премия #заявки #Тұмар #срок приема

Популярное

Все
Восточный путь Турсуна Султанова
Доверчивых граждан заманивают невесть откуда взявшимися посылками
Волшебный голос Санат
Работа усилена, но проблема остается
Парк обрел дурную славу
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Поставили на счетчик
Добро, жизнелюбие и традиции
Керлингисты испытали столичный лед
Контейнерный терминал в Поти расширяет транзитные возможности Казахстана
Человек, который шел вверх
Цифровой гайд для пресс-секретарей
Спасатели заселяют капсульные дома
Взорвался газ
Александр Бойко: «Музыка продлевает жизнь»
Новая архитектура поддержки малого бизнеса
ДТП с длинномером
Чайка на мусорной сцене
Рецепт успеха, или Как создаются кулинарные легенды
Кем быть?
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Уральске реконструируют набережную
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Дело Шерзата: когда суд огласит приговор
Новые технологии кардинально меняют подходы
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Здесь началась дорога в космос
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Стартовал прием заявок на республиканский конкурс среди жур…
Живой мост времен
«Ақ желкен»: вчера, сегодня, завтра
Открыт прием заявок на национальную телевизионную премию «Т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]