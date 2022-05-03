Продлить запрет на вывоз ГСМ автотранспортом планирует Казахстан

Во вторник, 3 мая, в Үкімет үйі Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам производства и распределения горюче-смазочных материалов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Соответствующие предложения выработаны Министерством энергетики в рамках исполнения поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по реформированию рынка ГСМ.

Выступая с докладом, министр энергетики Болат Акчулаков предложил внести законодательные изменения, которые предусматривают пересмотр схем поставок нефти на внутренний рынок и реализации нефтепродуктов.

Так, поправки предполагают поставки нефти на переработку непосредственно самими недропользователями, дочерними маркетинговыми структурами недропользователей, а также покупку нефти НПЗ. В сфере реализации нефтепродуктов предлагается устранить непродуктивных посредников.

Отдельно речь шла об обеспечении сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизтопливом. Так, в целях контроля за адресностью выделения объемов такого топлива планируется создать базу данных СХТП в территориальном разрезе и внедрить электронно-информационную систему распределения топлива.

Кроме того, глава Минэнерго озвучил предлагаемые меры по ограничению перетоков ГСМ из страны. В частности, рассматривается вопрос продления запрета на вывоз ГСМ автотранспортом и усиление ответственности за несанкционированный вывоз.

Подводя итоги совещания, глава Правительства одобрил предложенные подходы, поручив Министерству энергетики проработать их со всеми заинтересованными сторонами.