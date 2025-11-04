Продолжаются проверки в сфере земельного законодательства

Закон и Порядок
3
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

О том, как прокуратура региона выявляет нарушения, добивается возврата незаконно предоставленных или неиспользуемых участков, рассказал на брифинге в РСК заместитель прокурора Акмолинской области Марат Бактыбекулы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года проведено 42 проверки в сфере земельного законодательства. В результате внесено 44 акта прокурорского реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечены девять должностных лиц и один – к административной. Государству возвращено 53 земельных участка общей стоимостью 5,3 млрд тенге.

Как отметил спикер, наиболее частые нарушения – это незаконное предоставление участков местными исполнительными органами и неиспользование земли по целевому назначению. К примеру, в Аккольском районе выявлено 13 неосвоенных участков лесного фонда, выданных под базы отдыха. В течение нескольких лет там ничего так и не было построено, в итоге земли возвращены государству. Их кадастровая стоимость превысила 3,6 млрд тенге.

В Ерейментауском районе три участка, а это 5,5 тыс. га, ранее переданные ТОО «Стаханово Агро», также возвращены государству. Аналогичные случаи выявлены в Жаркаинском и Бурабайском районах. В последнем предприниматель получил участок под строительство стекольного завода, но объект так и не появился. Земля простаивала 12 лет.

Частая схема нарушений – предоставление земли вне конкурсных торгов, хотя закон четко определяет, в каких случаях это возможно. Опять же в Аккольском районе под видом инвест­проекта без торгов передали участок площадью более 2 тыс. га стоимостью 16,2 млн тенге. По акту прокуратуры он уже возвращен государству. В Зерендинском районе незаконно предоставлены в пользование 30 участков площадью от 10 до 250 гектаров якобы для огородничества, хотя по закону на эти цели выделяется не более одного гектара.

Важной темой остается дефицит общественных пастбищ. По инициативе областной прокуратуры часть возвращенных неис­пользуемых земель передается сельским округам для выпаса скота. Так, в Ерейментауском районе 5 528 га, изъятых у того же ТОО «Стаханово Агро», переданы Бестогайскому сельскому округу. За два года благодаря принятым мерам дефицит пастбищ в регионе сократился на 100 тыс. гектаров.

С момента создания ГНПП «Бурабай» в 2000-х годах из его состава местной исполнительной властью незаконно выведено более 1 тыс. участков общей площадью свыше 300 гектаров. В нояб­ре 2022 года с целью придания легитимности своим дейст­виям акимат и маслихат Акмолинской области незаконно принимают совместное решение, согласно которому границы города Щучинска были изменены. И из земель ГНПП «Бурабай» к территории населенного пункта отнесено 257 га.

Аналогичные незаконные акты об изменении границ приняты и акиматом Бурабайского района. По протестам прокуратуры эти решения отменены, и 85,8 га свободных земель уже возвращены нацпарку. Возврат земель ГНПП «Бурабай» продолжается. Сейчас внимание уделено участкам, ранее предоставленным физическим и юридическим лицам. Планируется изъятие всех неосво­енных участков, независимо от их целевого назначения. Однако, подчерк­нул спикер, освоенные участки, на которых возведены жилые дома или гаражи, останутся в собственности владельцев.

Что касается наделов, предоставленных под коммерческие цели, то здесь подход иной. Они также подлежат изъятию, но дабы не сносить построенные объекты, прорабатывается механизм переоформления их в долгосрочную аренду бывшим владельцам. Прокуроры уже внес­ли 142 иска об изъятии 176 земельных наделов. Из них 34 иска по 62 участкам успешно рассмот­рены в пользу государства.

