Аппаратная «начинка» полнос­тью автоматизирована. За всеми процессами – воздухообменом, кормлением птицы, данными по количеству яиц – следит и отображает соответствующую информацию компьютер. Со времени реорганизации и запуска яичного потока этот процесс на птицефабрике не знает остановок, а спрос на продукцию остается всегда высоким. В день здесь получают до 360 тыс. яиц. В месяц этот показатель – 11 млн, в год – 130...

Директор ТОО «Қарағанды-құс» Ерлан Суханбердиев поведал некоторые детали технологических циклов предприятия. В частности, цыплят здесь закупают в суточном возрасте в Свердловском птицеводческом племенном репродукторе, расположенном в одноименной области России. Партнеры берут на себя доставку молодняка до птицефабрики. Предварительно цыплята получают по несколько вакцин от болезней, после чего их грузят в спецтранспорт и отправляют к месту назначения.

В птичниках, где будут содержать цыплят, устанавливается требуемый микроклимат, проверяется и настраивается автоматическое оборудование. Новоселы содержатся в этих птичниках около трех месяцев, до достижения возраста, когда их организм будет готов к яйценоскости.

Позже молодые несушки перемещаются в промышленные птичники для взрослого поголовья. Всего их на птицефабрике семь, в них содержится около 70 тыс. голов птицы породы декалб уайт, выведенной в свое время в США.

Одна курица этой породы дает в течение года до 413 яиц. Примерно 98–99% кур являются яйценоскими. Старых же несушек в живом виде продают специализированным фирмам, где эта птица подлежит забою, после чего поступает в виде куриных тушек в торговые сети.

– Все производственные птичники соединены между собой транс­портерной лентой, которую еще называют «анаконда», – рассказывает руководитель предприятия. – Со всех лент яйца собираются в сортировочный цех, в котором установлена высокотехнологичная система Staalkat. Она сортирует яйцо по весу, отделяет нетоварное. Столовым, товарным считается целое и чистое яйцо.

ТОО «Қарағанды-құс» поставляет продукт и в другие регионы. Значительная часть яиц отправляется в густонаселенную Алматинскую область, где у птицефабрики имеется свой склад.

В Караганде продукция пред­прия­тия представлена в торговой сети Magnum. Продажа яиц налажена с участием фирм-дилеров. Еженедельно птицефабрика становится участником сельскохозяйственных ярмарок в областном центре.

По информации Ерлана Суханбердиева, в нынешнем году цены на продукцию следующие. Так, яйцо второй категории отпускается по 44 тенге за штуку, первой и отборной – по 55, высшей – по 57 тенге, премиум – 59, премиум плюс – 61 тенге.

Наиболее массовым считается отборное яйцо. Для сельскохозяйственных ярмарок первая категория отпускается по 47 тенге, и, соответственно, десяток яиц, которые продаются без посредников, стоит 470 тенге. Такую цену можно назвать относительно низкой, поэтому народ хорошо раскупает продукцию ТОО «Қарағанды-құс». Удерживать же на приемлемом уровне себестоимость яйца помогает собственный комбикормовый завод.

Как и на любом производстве, кадровый ресурс является определяющим в достижении успеха. Сегодня на птицефабрике трудятся порядка 130 человек. Почти все они жители ближнего села Сарыарка.

Рабочий персонал – это птичники, слесари, водители, сортировщицы, упаковщицы и разнорабочие. По информации руководства предприятия, ежемесячная зарплата этих людей составляет от 200 до 300 тыс. тенге. В горячие сезоны, когда много работы и необходимо оперативно подготовить птичник к приему суточных цып­лят, слесари за свой труд получают более 400 тысяч.

Как выяснилось, есть среди работников люди, которые трудятся здесь еще с советских времен. К примеру, главному энергетику 75 лет, есть работники, которые приблизились к семидесятилетнему рубежу.

– Мы дорожим опытом наших людей, их ответственным отношением к делу, – говорит Ерлан Суханбердиев. – Ведь только обладающие этими качествами специалисты могут передать свой опыт молодежи. Очень важно привить ей правильное отношение к работе, сохранить профессиональную преемственность.

…Будучи на территории птицефабрики, с улыбкой вспомнил старинный философский вопрос: что появилось раньше – курица или яйцо? Как отметил Ерлан Серикович, следует помнить, что куры, согласно исследованиям палеозоологов, являются потомками динозавров, то есть пришли на землю позже этих гигантских существ. Поэтому, если говорить в контексте курицы и яйца, оно появилось раньше. Ведь яйца начали нести земноводные – ящеры, динозавры много миллионов лет назад. О птицах, включая кур, тогда и речи не было…

Впрочем, если отстраниться от философских умозаключений, то любая птицефабрика – это про продовольственную безопасность. И ТОО «Қарағанды-құс» вносит в нее свой весомый вклад. На территории Бухар-Жырауского района, где и находится яичный конвейер породы декалб уайт, работает еще шесть других птицефабрик. По информации акима района Ерлана Кусайына, они с успехом закрывают более половины потребности Караганды в куриных яйцах. Меры поддержки, оказываемые государством предприятиям сельскохозяйственной отрасли, призваны укрепить продовольственные пояса вокруг крупных городов республики.