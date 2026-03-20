Музыкальное реалити-шоу «Voice Beyond Horizon», покорив Туркестан и Актау, прибыло в самый большой город Казахстана, «яблочный город» Алматы. В Парке Первого Президента РК на одной сцене звучали песни в исполнении вокалистов из 6 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Открыла концерт известная певица из Китая Джулия Пэн, музыкальный эксперт шоу. Наполненная ощущением уюта и счастья от солнечного города Алматы, Пэн выбрала для презентации проекта романтическую композицию «喜歡两个人» / «Нравится быть вдвоем».

Выступать первым, тем более в новом месте, всегда ответственно и волнительно. Но конкурсантка из Китая Чжан Синьюй прекрасно и уверенно исполнила свою новую песню «难解» / «Неразрешимо». Она очаровала публику, раскрыв новые для себя приемы тибетского горлового пения.

Казахстанец Нуржас Садырбаев исполнил хит Джоша Гробана Per te / «Для тебя» на итальянском языке. Мастерски рассказывая историю любви в музыке, Нуржас смог передать эмоциональную силу этой песни каждому зрителю.

Нур Чолпон из Кыргызстана выступила с уникальной аранжировкой песни, широко известной в Кыргызстане и в Казахстане «Анашым» / «Моя мама». Произведение казахстанского композитора Марата Омарова певица посвятила всем золотым матерям, без любви и заботы которых невозможно представить жизнь ни одного человека на этом свете.

«通天大道宽阔» / «Широкая и просторная дорога в небо» – заглавная песня снятого по мотивам одного из четырёх классических романов Китая «Путешествие на Запад», прозвучала в исполнении вокалиста из Китая Цай Чэнъюя. Певец поделился, что ему с детства нравилась эта песня, и он ждал возможности провести своеобразный эксперимент, совершив путешествие в нехарактерный для себя музыкальный стиль.

Китайская певица Ла Даньчжу, одетая в роскошный традиционный свадебный костюм народа И (ицзу) из Ляншань (провинция Сычуань в Китае), представила старинную мелодию «波阿妞妞» / «Боанюню», поделившись со зрителями небесными звуками, пронизывающими горы и реки.

Принц из Сербии исполнил очень важную песню для его родины. «Aiša» / «Аиша» рассказывает о прежней Сербии, в которой любовь между османами и сербами была под запретом. Эта песня – символ любви, побеждающей все преграды.

Малазийская певица Джерил Ли рассказала в песне историю о взрослении и освобождении. Она поделилась, что в путешествии по Казахстану она увидела много нового, познакомилась с новыми людьми и, как будто, постепенно находит себя снова, стараясь выражать в песнях свои чувства.

Музыкальный эксперт проекта Джулия Пэн провела параллели между песней «冲破» / «Прорыв» и работой команды на этом проекте, где каждый день – борьба, преодоление трудностей, беспокойство о погоде и столкновения с различными непростыми ситуациями.

В завершение концертной программы авторскую песню Je danse seule / «Я танцую одна» представила участница из Италии Джулия Фальконе.

«Я выбрала эту песню, потому что в жизни нужно быть смелой. Когда я чувствую себя иначе или одиноко, мне просто нужно встать и танцевать. Даже если другие не согласны и говорят, что у тебя не получится», – поделилась певица замыслом своего произведения.

Каждое выступление сопровождалось визуальным рядом с картинами разных локаций Казахстана, что придавало каждому номеру кинематографичность и наполняло особенным смыслом. Мелодии летели над снежными вершинами, глубокими каньонами, сверкающими озерами, городами, улицами, объединяя людей и природу в один Шелковый путь.

По результатам голосования зрителей и членов жюри лидером седьмого выпуска стала Джерил Ли. В тройку лидеров также вошли: Нуржас Садырбаев, занявший третье место, и Цай Чэнъюй, который разделил второе место с Джулией Фальконе.

В следующем выпуске зрители увидят, как участники погружаются в суету Яблочного фестиваля и ощущают тихое счастье природы на озерах, в поисках вдохновения для создания новых трогательных выступлений.