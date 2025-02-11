Проект Налогового кодекса будет внесен в Мажилис до 20 февраля

Налоги,Экономика,Правительство
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Глава правительства Олжас Бектенов дал поручение на этой неделе провести обсуждение в регионах с участием предпринимателей, экспертов, депутатов маслихатов по налоговой реформе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос налоговой реформы. Он напомнил, что глава государства на встрече с предпринимателями поручил тщательно обсудить с бизнесом, депутатами, экспертами вопросы налоговой реформы.

О проводимой работе доложил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин. Так, 10 февраля состоялось обсуждение с палатой «Атамекен» и предпринимателями вопросов дифференцированных ставок и специальных налоговых режимов, порога постановки на учет по НДС. 

«На текущей неделе надо провести обсуждение в регионах с участием предпринимателей, экспертов, депутатов маслихатов. Необходимо получить от них «обратную связь», учесть все предложения.
Я тоже проведу встречи с бизнесом в Астане и в регионе. По итогам обсуждений и необходимых процедур согласования надо до 20 февраля внести в Мажилис поправки в проект Налогового кодекса и сопутствующий законопроект», — подчеркнул Олжас Бектенов.

С сегодняшнего дня стартует работа шести рабочих групп, которые будут обсуждать инициативы правительства с бизнес-сообществами в регионах.

#налоги #Правительство #Бектенов #налоговый кодекс #НДС

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