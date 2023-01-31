"Проект ошибочный, но выбора нет, его нужно реализовать" – Токаев о строительстве LRT

По словам президента, другой альтернативы нет. Если остановить строительство LRT, то убытки будут еще больше.

Фото: Kazpravda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы заявил о важности развития общественного транспорта в городе, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Важный вопрос – это развитие общественного транспорта. Я поручал провести анализ загруженности автобусных маршрутов и увеличить их интенсивность. Однако люди так и продолжают ожидать автобусы по полчаса и более, а иногда автобусы так переполнены, что пассажиры попросту не помещаются в них», - сказал президент.

По его словам, сегодня городу не хватает более 400 автобусов, а в течение 5 лет их дефицит может вырасти в 2 раза.

«Свыше 400 остановок не оборудованы заездными карманами для автобусов. 300 остановок не обустроены закрытыми павильонами ожидания, что становится особенно актуальным в зимний период. Я уже говорил, что проект LRT был в основном ошибочным. Но сейчас у нас нет другого выбора. Мы должны реализовать этот проект. Если мы остановим строительство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет. В целом, акимату совместно с Правительством необходимо разработать комплексную программу развития транспортной системы Астаны», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

