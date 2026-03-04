В этом году был поставлен рекорд как по количеству желающих присоединиться к Taldau community, так и географии самих участников. На конкурс поступило 1 024 заявки, что на 46% больше, чем в прошлом году, при этом были охвачены все 20 регионов страны. Проект объединил как начинающих, так и состоявшихся профессионалов с общим стремлением к системному мышлению. Данная статистика подтверждает ключевой тренд: в стране сформировался устойчивый запрос на компетентных специалистов, обществу нужны аналитики нового типа, умеющие видеть сложные связи и предлагать реальные решения для построения Справедливого, демократического, социального, инновационного и прогрессивного Казахстана.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, принципиально важно правильно использовать знания и направлять их на благо Казахстана.

– Очень важно все навыки своего развития использовать для благих целей – на развитие страны, улучшение окружающей действительности, на то, чтобы быть агентами позитивных изменений. Для того чтобы все вместе мы помогали нашему Президенту Касым-Жомарту Токаеву строить Справедливый, инновационный, демократичный Казахстан. То есть все наши знания и весь наш профессионализм нужны для этого, – отметил председатель палаты Сената в своем выступлении.

Спикер Сената высоко оценил результаты командных работ, отметив глубину проработки, структурированность и практическую значимость представленных докладов. Темы работ касались урбанистики и регионального развития, энергетики и устойчивой инфраструктуры, экологии и климатической политики, развития образования и человеческого капитала, академических и цифровых знаний, трудоустройства молодежи, агропромышленной отрасли и сельского хозяйства, а также инклюзивности и социальной политики сквозь призму цифровизации. Также он поделился своими рекомендациями с участниками для дальнейшей практической проработки их докладов.

Как и ранее, восьминедельная программа не только значительно углубила теоретические знания и усилила практические навыки участников в разных сферах, но и предоставила уникальный формат нетворкинга – совместную работу с признанными профессионалами, обмен опытом и идеями с ведущими казахстанскими и международными экспертами, в том числе для совместных инициатив.

К обучению в нынешнем потоке присоединились и выпускники первой региональной Школы аналитики Караганды. На фоне высокого уровня заинтересованности регионов Маулен Ашимбаев анонсировал в ближайшее время запуск Школы аналитики в Алматы и Усть-Каменогорске.

Отдельное внимание спикер Сената уделил вкладу менторов и лекторов, чье сопровождение позволило участникам подготовить качественные выводы и рекомендации. Среди них заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, заместитель руководителя Администрации Президента Асель Жанасова, министр науки и высшего образования Сая­сат Нурбек, аким Астаны Женис Касымбек, председатель АСПиР Асет Иргалиев и команда Бюро национальной статистики, председатель правления фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

Поздравляя участников с успешным завершением курса, Маулен Ашимбаев отметил, что взаимодействие будет продолжено в рамках законотворческой работы Парламента.