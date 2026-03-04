Профессионализм Школы аналитики – на благо Справедливого Казахстана
Ольга Орлова
Подведены итоги пятого потока Школы аналитики на тему «Smart governance как эффективная парадигма госуправления». Выпускники потока защищали итоговые доклады, темы которых тесно переплетены с национальными интересами страны и логикой реформ Главы государства. Общественный проект, стартовавший пять лет назад по инициативе членов Клуба экспертов при Сенате и поддержке председателя палаты Маулена Ашимбаева, вновь подтверждает статус востребованной экспертной площадки, которая сосредоточена на развитии потенциала специалистов и подготовке аналитиков нового поколения.