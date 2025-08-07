2025 год Президентом Касым-Жомартом Токаевым объявлен Годом рабочих профессий. В АО «Интергаз Центральная Азия» (входит в состав АО «НК «QazaqGaz») это не просто формальность, а реальная программа действий, направленных на улучшение условий труда и жизни работников.

Фото: спортзал Алматинского ЛПУ

«Люди - главная ценность компании. Забота о них - не лозунг, а стратегия», - подчёркивают в ИЦА.

Комфорт вахтовика — больше, чем просто быт

Уже в июне компания приступила к строительству современных вахтовых поселков в городах Темиртау и Жезказган. Эти комплексы включают в себя и общежитие с комнатами отдыха, душевыми, тренажёрным залом, прачечной и столовой, и офисное здание с учебным классом, медпунктом и серверной, с КПП с системой контроля доступа. И это больше, чем стандарт - это новый уровень заботы о тех, кто работает вдали от дома.

73 пункта для лучшей жизни

В рамках IR-скрининга и Плана капитальных вложений на 2025 год компания реализует 73 проекта по улучшению условий труда.

Так в УМГ «Актау» произведен ремонт бытовых помещений в Опорненском и Бейнеуском ЛПУ. В УМГ «Актобе» произведено обновление фасадов и душевых, замена окон и кровли, ремонт СЭБ. Ремонт административных зданий завершён в УМГ «Кызылорда». На финальной стадии капитальный ремонт СЭБ, склада и спортивного зала в УМГ «Алматы».

В настоящий момент производится ремонт общежития, замена котла в УМГ «Актау». В УМГ «Актобе» устанавливается новое светодиодное освещение, замена климатических систем. УМГ «Тараз», «Костанай», «Атырау» производят реконструкцию КПП, электросушек, сушильных камер и т.д.

Фото: Комната приема пищи Жанажолского ЛПУ

Уют начинается с деталей

Компания активно внедряет стандарты обустройства рабочих и бытовых зон:

- мебель (кровати, столы, шкафы, гардеробы);

- техника (кондиционеры, бойлеры, стиральные машины, морозильники);

- комфорт (жалюзи, зеркала, сушилки для рук, микроволновки).

Создание уюта - это инвестиция не в предметы, а в мотивацию и производительность работников.

Фото: Раздевалка службы ГКС Бейнеуского ЛПУ

Гордость за профессию в ИЦА начинается изнутри

АО «Интергаз Центральная Азия» активно работает над укреплением имиджа рабочих профессий. Первостепенно - прямая связь с людьми! Это регулярные встречи трудовых коллективов с руководством, Омбудсменом и Профсоюзом - это пространство диалога и прозрачности.

Женский вектор в ИЦА

Не смотря на сугубо мужской характер работ на линии магистральных газопроводов, 11% коллектива –женщины. Именно поэтому во всех филиалах АО «Интергаз Центральная Азия» работают Женские клубы, где проводятся встречи, тренинги и программы развития для женщин на производстве.

Как женщины, так и мужчины – работники филиалов проходят стажировки и ротации между ЛПУ - для передачи знаний и укрепления команды.

Что для нас «Үздік маман»?

Мотивационным моментом в работе коллектива является конкурс среди профессионалов в своем направлении «Үздік маман». Специалисты рабочих профессий компании уже соревнуются за звание лучшего профессионала года в рамках проходящего во всех филиалах отборочного тура. Финал конкурса, который пройдет в сентябре, обещает стать ярким событием года для коллектива.

Здоровье всегда в приоритете!

Безоговорочным пунктом для плодотворной работы всей компании является здоровье каждого работника. И в целях профилактики и недопущения остановок рабочих процессов компания уже внедрила электронную систему медицинских осмотров (АСМО), которая позволяет заранее выявлять возможные риски здоровья и профзаболеваний.

Здесь ежедневный замер всех медицинских показателей здоровья работника – это уже повседневная реальность, что происходит на всех объектах в «Уголках здоровья», оснащённых автоматическими тонометрами, глюкометрами, аптечками, а также дефибрилляторами, которые могут спасти жизнь до приезда скорой.

Подчеркнутая миссия: уважать труд и поднимать его статус

«Человек труда должен быть в центре внимания. Мы меняем подход: не только контролировать, но и поддерживать, не только требовать, но и вдохновлять», - отмечают в компании.

АО «Интергаз Центральная Азия» - пример того, как Год рабочих профессий может стать настоящей точкой роста и уважения к тем, кто создаёт реальную экономику страны своими руками.

«Инвестиции в комфорт, здоровье, признание и развитие своих работников- это не расходы, а основа устойчивости компании!»,- к такому идеалу стремятся в ИЦА.