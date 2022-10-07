Профсоюзы Центральной Азии заявили о необходимости определения правового статуса работников и работодателей цифровых платформ

Участники региональной конференции профсоюзов стран Центральной Азии, организованной в Алматы ФПРК совместно с Международной организацией труда, выработали рекомендации по дальнейшему развитию рынка труда и обеспечению прав в условиях цифровизации экономик.

Во второй день работы конференции международные эксперты и представители национальных профцентров рассмотрели уникальные кейсы из деятельности профсоюзных организаций и представили свои стратегии по развитию профсоюзного движения в новых секторах экономики.

Своим видением ситуации с развитием платформенной экономики в регионе, в том числе и в Казахстане поделились международные эксперты - руководитель Европейского отделения «Международной сети юристов, оказывающих помощь работникам (ILAW)» Тамар Габисония, и исследователь Центра «Солидарность» Бишкекского офиса Евгения Ли. По их мнению, с развитием новых технологий в регионе растет число работников, занятых на цифровых платформах, которые осознают необходимость объединения в профсоюзы.

Продолжая тему проблемы объединения сотрудников цифровых платформ в профсоюзные организации, председатель комитета по социально-экономическим отношениям и социальному партнерству Федерации профсоюзов РК Саруар Кенжебулат отметил необходимость внесения изменений в национальные законодательства.

«Необходимы поправки в законодательство для предоставления права создания профсоюзов платформенными работниками, включая возможности по защите своих прав и интересов, ведению переговоров, заключению соглашений и коллективных договоров. Они могли бы объединиться в отраслевые локальные профсоюзы, создать профильные общественные объединения. Для этого необходимо определить конкретные категории работников для создания профсоюзных организаций и консультативно поддержать развитие социального партнерства в сфере платформенной занятости», – озвучил рекомендации Федерации профсоюзов РК Саруар Кенжебулат.

После обсуждения предложений, поступивших от международных экспертов и национальных профцентров, участники конференции озвучили свои рекомендации.

Прежде всего, считают профлидеры, необходимо определить правовой статус работников и работодателей цифровых платформ, а также разработать международные стандарты, возможно, новые конвенции Международной организации труда по платформенной занятости. Кроме того, необходимо создать банк данных по численности работников платформ и самих цифровых платформ, а также на национальном уровне принимать законы, регулирующие платформенную занятость и ее участников, и вовлекать их в социальный диалог.

Обращаясь к участникам конференции, директор Бюро по деятельности трудящихся ACTRAV/MOT Мария Хелена Андре отметила важность консолидации региональных профцентров.

«Одним из главных итогов конференции стала консолидация членов Совета профсоюзов стран Центральной Азии. Международная организация труда намерена впредь взаимодействовать и поддерживать национальные профцентры региона в рамках СПСЦА. Желаю национальным профцентрам – участникам совета быть сильной и эффективной стороной социального партнерства», – пожелала директор Бюро по деятельности трудящихся ACTRAV/MOT.

Завершая работу конференции, председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин поблагодарил международных экспертов, коллег из национальных профцентров и представителей Международной организации труда за плодотворную совместную работу в рамках форума и обозначил ближайшие планы СПСЦА.

«Благодарю коллег из Узбекистана и Таджикистана, с которыми мы вместе стояли у истоков создания совета. Совет профсоюзов стран Центральной Азии состоялся, и будет развиваться. За один год с момента создания нам удалось реализовать инициативу о создании регионального образовательного хата – создана Академия труда и социальных отношений в Ташкенте. Буквально две недели назад совет пополнился новыми членами – национальными профцентрами Кыргызстана и Монголии. В ближайшей перспективе мы намерены усилить взаимодействие по решению актуальных вопросов в региональной социально-трудовой сфере, в том числе и по проблемам платформенной занятости. Все общие для региона вызовы мы будем встречать сообща, поддерживая друг друга. В единстве – наша сила!», – подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Также на полях конференции глава ФПРК провел ряд двусторонних встреч с руководителями делегаций национальных профцентров региона.

Кроме того, в рамках конференции директор Бюро по деятельности трудящихся ACTRAV/MOT Мария Хелена Андре по ранее принятому решению исполкома ФПРК, награждена медалью «Ынтымақтастық» Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Напомним, накануне между Международной организацией труда и членами совета профсоюзов стран Центральной Азии была подписана Алматинская декларация. Согласно документу, сотрудничество МОТ/ACTRAV и СПСЦА будет направлено на укрепление потенциала СПСЦА по оказанию помощи в решении важных экономических и социальных проблем и стимулировании экономического прогресса в регионе Центральной Азии.