Алматинская декларация: МОТ и Совет профсоюзов ЦА сообща продвигают принципы социальной справедливости

Сегодня в городе Алматы начала работу региональная конференция стран Центральной Азии «Роль профсоюзов в использовании цифровых преобразований для развития рынка труда и обеспечения достойного труда», организованная Федерацией профсоюзов Республики Казахстан совместно с Международной организацией труда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр Федерации профсоюзов РК.

В работе форума принимают участие директор Бюро по деятельности в интересах трудящихся МОТ/АКТРАВ Мария Хелена Андре, заведующий отделом Европы и Центральной Азии МОТ/АКТРАВ Сергеюс Гловацкас, представители Совета профсоюзов стран Центральной Азии – национальных профцентров Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, а также профлидеры Туркменистана и Молдовы, социальные партнеры.

В течение двух дней международные эксперты представят новые подходы в защите прав и интересов трудящихся в век цифровых технологий. Будут рассмотрены глобальные кризисные явления, влияющие на занятость населения.

Приветствуя участников конференции, председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин отметил, что государства центрально-азиатского региона, включая Казахстан, в своих стратегиях и программах развития экономик уже решают ряд задач по выработке ответов вызовам цифровой трансформации экономики. По его словам, развитие цифровой экономики предполагает изменение не только количественных параметров рынка труда, но и трансформацию формата взаимодействия работников и работодателей.

«В настоящее время цифровизация трансформирует существующие рабочие места, требуя от работников новых навыков для выполнения новых задач, которые вызывают необходимость постоянного повышения квалификации, обретения новых знаний, навыков. В этой связи профсоюзы, как основные защитники прав трудящихся, должны не только умело защищать интересы работников, но и предлагать решения по безболезненному переходу трудовых отношений в условиях цифровизации», – сказал Сатыбалды Даулеталин.

Обращаясь к участникам форума, директор Бюро по деятельности в интересах трудящихся МОТ/АКТРАВ Мария Хелена Андре поблагодарила Федерацию профсоюзов РК за высокую организацию форума и подчеркнула, что демократический шаг по избранию председателя ФПРК из профсоюзной среды – хороший пример для профсоюзного движения региона.

Спикер определила основные рекомендации Международной организации труда для профсоюзных объединений региона. По ее мнению, так называемая, UBERизация рынка труда, вызванная развитием цифровых технологий во всем мире, дала не только новый вид занятости – платформенную, но и внесла на рынок труда нерегулируемые пока отношения между работодателями и работниками.

«Международная организация труда призывает регуляторов социально-трудовых отношений на международном и национальном уровнях сесть за стол переговоров и совместно поработать над пробелами трудовых законодательств в вопросах организации платформенной занятости и защиты интересов таких работников. Необходимо обеспечить защиту их прав, совместно с профсоюзами принять актуальные нормативно-правовые акты, а также обеспечить цифровую безопасность личных данных работников», – сказала Мария Хелена Андре.

По ее словам, приоритетами для социальных партнеров на национальном уровне должны стать: сохранение фундаментальных принципов труда на рабочих местах, активизация консультативно-совещательных органов по вопросам ратификации и внедрения 155 и 187 конвенций МОТ, а также обеспечение социального равенства работников в различных секторах экономики.

«Международная организация труда выражает свою поддержку национальным профцентрам региона в деятельности по ратификации основополагающих конвенций. Следует отметить, что коллективная ответственность и социальный диалог дают определенные результаты в Казахстане и других странах региона», – сказала Мария Хелена Андре.

Модератор конференции, заведующий отделом Европы и Центральной Азии МОТ/АКТРАВ Сергеюс Гловацкас, продолжил тему и отметил, что интеграционный фактор обеспечения дополнительной устойчивости и возможностей для защиты прав работников региона в рамках Совета профсоюзов стран Центральной Азии – важная составляющая развития международного профсоюзного движения.

Своим видением развития трудовых отношений в условиях платформенной занятости поделились международные эксперты. Отметим, что Конференция о деятельности профсоюзов в условиях цифровизации экономик, проходит с использованием современных платформ связи. К примеру, эксперты Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Казутоши Чатани и Майкл Ватт выступили перед участниками конференции, подключившись посредством аудиовизуальной платформы, находясь в Европе.

В продолжение темы по влиянию текущих кризисных явлений представители национальных профцентров представили страновые презентации.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Гульнара Жумагельдиева рассказала коллегам о ситуации на рынке труда Казахстана. По ее словам, согласно данным Бюро национальной статистики на текущий период, количество занятого населения составляет более 8 млн человек, их них на долю самозанятых приходится более 2 млн человек. Высокий уровень неформальной занятости часто влечет за собой низкое качество рабочих мест и связанные с этим проблемы низкой оплаты труда, ограниченного доступа к обучению и низкого уровня либо полного отсутствия социального обеспечения или защиты труда по трудовым договорам. Каждая из этих составляющих оказывает отрицательное воздействие не только на качество рынка труда, но и в первую очередь на благосостояние самозанятых граждан. В этой связи Федерация профсоюзов РК участвует в нескольких рабочих группах по внесению изменений в действующее трудовое законодательство, а также инициирует в Правительство ряд мер по решению актуальных проблем трудовой сферы.

Так, к примеру, в Генеральное соглашение вошли многие инициативы профсоюзов.

«Профсоюз добился включения в Генеральное соглашение вопроса о рассмотрении поэтапного повышения размера минимальной заработной платы, ее ежегодной индексации, ратификации Конвенции МОТ № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учётом развивающихся стран», разработки с социальными партнерами Дорожной карты по реализации Концепции достойного труда. Мы неоднократно вносили на рассмотрение социальных партнеров вопрос о необходимости разработки методики определения минимальной заработной платы и ее последовательного повышения. В послании президента отразилась поддержка этой профсоюзной инициативы. Государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер. И уже в начале следующего года минимальная заработная плата возрастет с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую коснется 1,8 миллиона работающих казахстанцев», – сообщила Гульнара Жумагельдиева.

Федерация профсоюзов также инициировала ряд предложений для включения в Программу повышения доходов населения до 2025 года, принятую Правительством в апреле текущего года.

Прежде всего, Федерация профсоюзов внесла предложение о пересмотре механизмов определения системы оплаты труда. Ожидается, что реализация программы приведет к среднегодовому темпу роста реальных доходов населения на уровне 4-5%, созданию более 2 млн рабочих мест, увеличению доли оплаты труда в ВВП до 38,5% и трудовых доходов – до 82%. Важно отметить, что для акимов областей, районов и городов программой установлен индикатор по созданию не менее 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч человек населения.

В своих страновых презентациях представители национальных профцентров рассказали о мерах, вносимых профсоюзами в дальнейшее развитие социально-трудовых отношений.

Представитель Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Джамшед Юнусов сообщил, что из 5,5 миллиона трудоспособного населения страны 53,4% являются неформально занятыми, поэтому рекомендации конференции очень актуальны для деятельности таджикских профсоюзов.

В свою очередь, заместитель председателя конфедерации профсоюзов Молдовы Серджиу Саинчук рассказал, что одной из главных проблем в трудовой сфере его страны является возросший показатель закрытия рабочих мест и негативный рост безработицы.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Узбекистана Бахтиёр Махмадалиев сделал акцент на совместной работе национальных профцентров по развитию образовательных программ на базе Академии труда и социальных отношений, открытой в Ташкенте в рамках II заседания Совета профсоюзов стран Центральной Азии.

О намерении туркменских профсоюзов интегрироваться в деятельность СПСЦА участникам конференции сообщил заместитель председателя Национального центра профсоюзов Туркменистана Сапар Атабердиев.

Советник председателя Конфедерации профсоюзов Монголии Сухбаатар Залмаа также высказался за дальнейшее развитие и укрепление взаимодействия национальных профсоюзов в рамках СПСЦА, членом которого Монголия стала несколько недель назад.

Казахстанские кейсы занятости на цифровых платформах участникам форума представил председатель Комитета по социально-экономическим отношениям и социальному партнерству ФПРК Саруар Кенжебулат.

Тему продолжил и рассказал, как цифровые платформы влияют на экономику и рынок труда в Казахстане президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной защиты населения Даулет Аргандыков.

В завершение первого дня конференции между Международной организацией труда и членами Совета профсоюзов стран Центральной Азии была подписана Алматинская декларация. Согласно документу, сотрудничество МОТ/ACTRAV и СПСЦА будет направлено на укрепление потенциала СПСЦА по оказанию помощи в решении важных экономических и социальных проблем и стимулировании экономического прогресса в регионе Центральной Азии.

В пятницу, 7 октября, Региональная конференция профсоюзов стран Центральной Азии продолжит свою работу, ее участники выработают актуальные рекомендации для дальнейшей эффективной деятельности профсоюзов региона по защите интересов работников в условиях цифровизации экономики.