Прогноз по снижению инфляции озвучил Алихан Смаилов

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Алихан Смаилов назвал правильной мерой повышение Национальным банком РК базовой ставки в прошлом году.

«Но как только сейчас будут факторы для того, чтобы ждать снижения темпов инфляции (а мы думаем, что уже в марте будет снижение инфляции, потому что в прошлом году в марте видели повышение базы), вот с этого момента уже нужно будет снижать базовую ставку», – заявил на коллегии Министерства торговли и интеграции Алихан Смаилов.

По его словам, это нужно для того, чтобы сделать доступными кредиты для бизнеса.