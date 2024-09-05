Прогресс немыслим без закона и порядка

Мнения
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Азамат Байгалиев, директор Института Евразийской интеграции

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева можно разделить на четыре ключевых компонента.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первый – это подтверждение действующих и установление новых стратегических концепций. Президент вновь подчеркнул приверженность идее построения Справедливого Казахстана и дальнейшему развитию системы общественного диалога в формате «слышащего государства».

Кроме того, понятийный аппарат был дополнен усиливающим правовым концептом «закон и порядок», без которого невозможен социальный прогресс.

Все наши города и аулы должны быть безопасными вне зависимости от близости к столице или областному центру. В условиях эскалации глобального насилия эта повестка наиболее востребована внутри общества, а решение задачи лежит на управленческих возможностях местных исполнительных органов и решительности правоохранительных и специальных структур.

Второй компонент – финансово-экономический, который уточняет, дополняет и детализирует структуру новой экономичес­кой политики, представленной в прошлом году. Большинство задач из этого блока находится в стадии активной реализации, и поручения текущего Послания призваны ускорить ключевые процессы либо исправить те недоработки, которые мешают движению вперед. К примеру, Глава государства озвучил конкретные проблемы в агропромышленном секторе, связанные с нецелевым расходованием средств или откровенным мошенничеством со стороны получателей госдотаций.

Также был провозглашен принцип работы госаппарата в финансовой сфере: с одной стороны – повышать качество налогообложения и на всех уровнях привлекать прямые инвестиции, с другой – максимально оптимизировать расходы и жить по средствам.

Третий компонент – анонсирующий. Президент утвердил дату второго в нашей новейшей истории референдума о строительстве АЭС в Казахстане. Уже 6 октября на народном плебисците будет принято решение о необходимости развития современных атомных энергетических технологий в стране.

В то же время было перенесено на 2025 год принятие нового Налогового кодекса, что положительно воспринято всеми участниками бизнес-процессов. Формирование новых правил в этом направлении активно обсуждается на экспертном уровне весь последний год, и стороны только приходят к консенсусным решениям.

Для удовлетворения потребностей и крупного бизнеса, и МСБ, и обычных налогоплательщиков, а также государственной системы необходимо выработать сбалансированный и взвешенный документ.

Еще одним важным анонсом стало утверждение прямой выборности акимов районов и городов областного значения уже со следующего года. Ранее пилотный проект показал свою эффективность, все данные были проанализированы, и механизм без лишних отлагательств и волокиты внедряется повсеместно.

Наконец, четвертый компонент – это соблюдение огромных социальных обязательств государства в сферах образования, здравоохранения и прямой поддержки граждан. Глава государства напомнил, что только на развитие медицины в 2024 году выделено порядка 3,3 трлн тенге. Однако важно добиться того, чтобы эти инвестиции себя оправдали и были осязаемыми.

Кроме того, в ближайшее время будет построено 217 комфорт­ных школ, а еще 1 300 учебных заведений – реконструировано. Особое внимание Президент обратил на развитие частного образования, которое помогает снизить давление на ученические места и одновременно повышает качество образования для наших детей.

Весь этот комплекс мер приз­ван повысить эффективность работы государственного аппарата, улучшить возможности для экономики и решить конкретные задачи, которые в настоящее время важны для общества.

#президент #мнение #послание

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