Производство энергосберегающих ламп запустили в Алматы
Самые современные энергосберегающие смарт лампы и LED-экраны начали выпускать в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Как уверяют специалисты, в плане классического трансферта технологий это настоящий прорыв. Смарт-приборы освещения, разработанные в Южной Корее, иначе как умными не назовешь, говорится в сообщении.
"Они дают 30–40% экономии от обычного светодиодного освещения. Вечером подсвечиваются ярче, в более светлое время суток – меньше. Когда нет движения, то в фоновом режиме горят", – рассказывает генеральный директор завода Ханат Нурекенов.
"В Казахстане такие лампы уже продаются. Но по сравнению с зарубежными аналогами выпущенные в Алматы будут стоить дешевле", – отмечается в информации.
"На 20–30% дешевле за счет того, что они находятся на территории свободной экономической зоны. Это создает конкурентоспособность предприятию", – пояснил заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов.
"Сейчас товары продаются в Иране, Узбекистане, Кыргызстане и России. Мы надеемся, что в будущем будут продаваться и в других странах", – выразил надежду председатель комитета СЭС "ПИТ Алатау" Нурлан Копбосынов.