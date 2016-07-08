Технологии
Производство энергосберегающих ламп запустили в Алматы
Самые современные энергосберегающие смарт лампы и LED-экраны начали выпускать в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

Как уверяют специалисты, в плане классического трансферта технологий это настоящий прорыв. Смарт-приборы освещения, разработанные в Южной Корее, иначе как умными не назовешь, говорится в сообщении.

"Они дают 30–40% экономии от обычного светодиодного освещения. Вечером подсвечиваются ярче, в более светлое время суток – меньше. Когда нет движения, то в фоновом режиме горят", – рассказывает генеральный директор завода Ханат Нурекенов.

"В Казахстане такие лампы уже продаются. Но по сравнению с зарубежными аналогами выпущенные в Алматы будут стоить дешевле", – отмечается в информации.

"На 20–30% дешевле за счет того, что они находятся на территории свободной экономической зоны. Это создает конкурентоспособность предприятию", – пояснил заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов.

"Сейчас товары продаются в Иране, Узбекистане, Кыргызстане и России. Мы надеемся, что в будущем будут продаваться и в других странах", – выразил надежду председатель комитета СЭС "ПИТ Алатау" Нурлан Копбосынов.

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