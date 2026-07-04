Производство мясной продукции в Аркалыке увеличат вдвое

Сельское хозяйство
Валентина Мелехова, Костанайская область

Этому будет способст­вовать реализация 15 инвестиционных проектов, направленных на развитие животноводства. Стоимость 11 из них оценивают в 8,2 млрд тенге. При этом весомая часть средств (7,1 млрд тенге) будет направлена на реализацию шести проектов по строительству откормочных площадок с общим содержанием 12,2 тыс. голов КРС. Остальные деньги пойдут на возведение пяти животноводческих ферм и комплексов для крупного и мелкого рогатого скота.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил руководитель сельхозуправления Костанайской области Ибрагим Бекмухамедов, предусмотрено развитие кооперации на базе модели «якорного» хозяйства ТОО «Zengi Farms» с вовлечением 20 малых ферм под управлением одной крупной компании. Проект предусматривает создание модельного репродуктора КРС с маточным поголовьем 6,2 тыс. голов. На первоначальном этапе будет создано свыше 50 рабочих мест и обеспечено участие 20 фермеров. А к 2030 году планируется масштабирование до 460 ферм с созданием порядка 1,2 тыс. рабочих мест.

Дополнительно запланирована реализация еще двух проектов в сфере овцеводства. Они предусматривают строительство откормочной площадки и животноводчес­кого комплекса по выращиванию МРС с приобретением 22 тыс. голов. Вложить в это дело фермеры намерены 3,6 млрд тенге.

Еще один значимый проект для Аркалыка – строительство комбикормового завода мощностью 10 тонн в час и реконструкция шести птичников с доведением производства до 210 млн яиц в год на территории ныне действующей птицефабрики – градообразующего предприятия ТОО «Arkalyq Qus». В последую­щие годы планируется увеличение мощности до 300 млн яиц.

Реализация указанных проектов обеспечит рост объемов мясной продукции в городе Аркалыке в два раза.

#Костанай #сельское хозяйство #животноводство

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