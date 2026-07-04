Производство мясной продукции в Аркалыке увеличат вдвое
Валентина Мелехова, Костанайская область
Этому будет способствовать реализация 15 инвестиционных проектов, направленных на развитие животноводства. Стоимость 11 из них оценивают в 8,2 млрд тенге. При этом весомая часть средств (7,1 млрд тенге) будет направлена на реализацию шести проектов по строительству откормочных площадок с общим содержанием 12,2 тыс. голов КРС. Остальные деньги пойдут на возведение пяти животноводческих ферм и комплексов для крупного и мелкого рогатого скота.