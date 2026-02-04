Фото: energyprom.kz

Так, согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь–декабрь прошлого года казахстанские производители выпустили 9,3 тыс. тонн мясных консервов — сразу на 50,1% больше, чем за аналогичный период 2024-го. И объём выпуска, и его годовой рост стали максимальными показателями в секторе за последние годы. Ранее динамика была неравномерной: так, в 2021 году наблюдалось даже уменьшение объёма до 6 тыс. тонн. Важное методологическое примечание: рост объёмов производства за январь–декабрь 2025 года, как по категории в целом, так и по видам продукции, рассчитан в сравнении с оперативными данными 2024 года. За предыдущие годы уже есть уточнённые данные, которые приведены в графиках ниже.

Что касается мясорастительных консервов, то есть готовых консервированных блюд с использованием мяса, их объём производства оказался куда меньше: всего 1,2 тыс. тонн — лишь на 2,7% больше, чем годом ранее. Рост был совсем небольшим на фоне низкой базы 2024-го.

Впечатляющие результаты продемонстрировало производство колбасных изделий. С 62,3 тыс. тонн в 2020 году объём выпуска колбас и аналогичных изделий вырос до 80,1 тыс. тонн к концу 2025-го. К декабрю 2025 года динамика была на уровне 11,2%.

Главными производителями мясных консервов и колбас являются пять регионов страны, чья суммарная доля в выпуске составляет 62,4%, или 92,5 тыс. тонн готовой продукции. Лидирует Акмолинская область, предприятия которой в прошлом году произвели 30,4 тыс. тонн подобной продукции — на 17,1% больше, чем за 2024-й. На втором месте с большим отрывом оказалась Западно-Казахстанская область: 21,2 тыс. тонн, плюс 23,8%. В пятёрку лидеров также вошли Восточно-Казахстанская (19,2 тыс. тонн), Алматинская (11,7 тыс. тонн) и Жамбылская (10,1 тыс. тонн) области.

В стоимостном выражении объём переработки и консервирования мяса, производства мясной продукции также уверенно растёт. За последние несколько лет в стране наблюдается последовательное увеличение финансовых показателей в секторе: стоимостный объём выпуска с 308,5 млрд тг в 2020 году увеличился более чем вдвое, до 718,6 млрд тг в 2025-м. Это свидетельствует о динамичном развитии отрасли, несмотря на колебания индекса промышленного производства, который последние несколько лет демонстрировал волнообразную динамику, варьируясь от 3% до 13%. Такая картина отражает как периоды интенсивного роста, так и фазы стабилизации, характерные для отрасли.

Данные по ресурсам и использованию готовых и консервированных мясных продуктов за январь–ноябрь 2025 года демонстрируют смещение баланса в пользу отечественных производителей. Рост выпуска продукции за период составил 13,3%, в то время как импорт просел сразу почти на 39%. В результате доля отечественного производства в общем объёме ресурсов увеличилась с 52,2% до 66,9%, а доля импорта, напротив, сократилась с 47,8% до 33,1%.

При этом реализация на внутреннем рынке на фоне уменьшения импорта также заметно просела: лишь 178,8 тыс. тонн — на 11,8% меньше, чем годом ранее. Это указывает на возможное снижение спроса, а также на уменьшение запасов у производителей и дистрибьюторов.

Экспорт в секторе оказался незначительным: чуть более 1 тыс. тонн, хотя показатель и вырос за год более чем на 45%.

В целом статистика за январь–ноябрь прошлого года может указывать на переориентацию отрасли на внутреннее производство при одновременном сокращении зависимости от импортных поставок.

В то же время повышение роли отечественного производства мясопереработки на внутреннем рынке и рост выпуска практически не отразились на ценовой политике в секторе. За прошлый год мясные тушёные консервы выросли в цене на 11%, то есть в пределах продовольственной инфляции (10,4%). Полукопчёная колбаса подорожала на 7,8%, варёная — на 8,1%.

Причин роста цен несколько. Это и общее инфляционное увеличение расходов производства, и рост издержек, и удорожание сырья. В декабре прошлого года мы писали о том, как сильно в 2025-м подорожало мясо. По итогам ноября этот важный для казахстанских семей товар стал дороже на 21,7%. Чиновники назвали это явлением «мясной инфляцией». На рост цен на мясную продукцию, в свою очередь, повлияли удорожание кормов, более активный экспорт, повышение тарифов на коммунальные услуги.