В Казахстане наблюдается устойчивый рост производства готовых или консервированных мясных продуктов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom
Так, согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь–декабрь прошлого года казахстанские производители выпустили 9,3 тыс. тонн мясных консервов — сразу на 50,1% больше, чем за аналогичный период 2024-го. И объём выпуска, и его годовой рост стали максимальными показателями в секторе за последние годы. Ранее динамика была неравномерной: так, в 2021 году наблюдалось даже уменьшение объёма до 6 тыс. тонн. Важное методологическое примечание: рост объёмов производства за январь–декабрь 2025 года, как по категории в целом, так и по видам продукции, рассчитан в сравнении с оперативными данными 2024 года. За предыдущие годы уже есть уточнённые данные, которые приведены в графиках ниже.
Что касается мясорастительных консервов, то есть готовых консервированных блюд с использованием мяса, их объём производства оказался куда меньше: всего 1,2 тыс. тонн — лишь на 2,7% больше, чем годом ранее. Рост был совсем небольшим на фоне низкой базы 2024-го.
Впечатляющие результаты продемонстрировало производство колбасных изделий. С 62,3 тыс. тонн в 2020 году объём выпуска колбас и аналогичных изделий вырос до 80,1 тыс. тонн к концу 2025-го. К декабрю 2025 года динамика была на уровне 11,2%.
Главными производителями мясных консервов и колбас являются пять регионов страны, чья суммарная доля в выпуске составляет 62,4%, или 92,5 тыс. тонн готовой продукции. Лидирует Акмолинская область, предприятия которой в прошлом году произвели 30,4 тыс. тонн подобной продукции — на 17,1% больше, чем за 2024-й. На втором месте с большим отрывом оказалась Западно-Казахстанская область: 21,2 тыс. тонн, плюс 23,8%. В пятёрку лидеров также вошли Восточно-Казахстанская (19,2 тыс. тонн), Алматинская (11,7 тыс. тонн) и Жамбылская (10,1 тыс. тонн) области.
В стоимостном выражении объём переработки и консервирования мяса, производства мясной продукции также уверенно растёт. За последние несколько лет в стране наблюдается последовательное увеличение финансовых показателей в секторе: стоимостный объём выпуска с 308,5 млрд тг в 2020 году увеличился более чем вдвое, до 718,6 млрд тг в 2025-м. Это свидетельствует о динамичном развитии отрасли, несмотря на колебания индекса промышленного производства, который последние несколько лет демонстрировал волнообразную динамику, варьируясь от 3% до 13%. Такая картина отражает как периоды интенсивного роста, так и фазы стабилизации, характерные для отрасли.
Данные по ресурсам и использованию готовых и консервированных мясных продуктов за январь–ноябрь 2025 года демонстрируют смещение баланса в пользу отечественных производителей. Рост выпуска продукции за период составил 13,3%, в то время как импорт просел сразу почти на 39%. В результате доля отечественного производства в общем объёме ресурсов увеличилась с 52,2% до 66,9%, а доля импорта, напротив, сократилась с 47,8% до 33,1%.
При этом реализация на внутреннем рынке на фоне уменьшения импорта также заметно просела: лишь 178,8 тыс. тонн — на 11,8% меньше, чем годом ранее. Это указывает на возможное снижение спроса, а также на уменьшение запасов у производителей и дистрибьюторов.
Экспорт в секторе оказался незначительным: чуть более 1 тыс. тонн, хотя показатель и вырос за год более чем на 45%.
В целом статистика за январь–ноябрь прошлого года может указывать на переориентацию отрасли на внутреннее производство при одновременном сокращении зависимости от импортных поставок.
В то же время повышение роли отечественного производства мясопереработки на внутреннем рынке и рост выпуска практически не отразились на ценовой политике в секторе. За прошлый год мясные тушёные консервы выросли в цене на 11%, то есть в пределах продовольственной инфляции (10,4%). Полукопчёная колбаса подорожала на 7,8%, варёная — на 8,1%.
Причин роста цен несколько. Это и общее инфляционное увеличение расходов производства, и рост издержек, и удорожание сырья. В декабре прошлого года мы писали о том, как сильно в 2025-м подорожало мясо. По итогам ноября этот важный для казахстанских семей товар стал дороже на 21,7%. Чиновники назвали это явлением «мясной инфляцией». На рост цен на мясную продукцию, в свою очередь, повлияли удорожание кормов, более активный экспорт, повышение тарифов на коммунальные услуги.