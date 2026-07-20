Производство сыра и творога в Казахстане выросло на 28%

По итогам января–мая 2026 года в Казахстане произвели 25,7 тыс. тонн сыра и творога, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост производства составил 5,6 тыс. тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе-мае 2026 года казахстанские производители успешно экспортировали за рубеж около 0,9 тыс. тонн сыра и творога. Отечественная продукция стабильно пользуется спросом в России, Кыргызстане и Армении. При этом география сбыта демонстрирует позитивную динамику: зафиксирован уверенный рост объемов поставок в Узбекистан и Монголию, а также состоялся успешный выход на новые рынки - в Азербайджан и Республику Корея.

На фоне увеличения собственного выпуска наблюдается снижение объемов импорта сыра и творога на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Внутренний рынок демонстрирует устойчивый рост спроса. За пять месяцев 2026 года объем реализации сыра и творога составил 41,4 тыс. тонн, что на 11,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

По состоянию на июнь 2026 года средняя розничная цена творога по Казахстану составила 2 457 тенге за килограмм. Самая низкая средняя цена зафиксирована в Петропавловске – 1 661 тенге за килограмм, самая высокая – в Жезказгане, где килограмм творога в среднем стоит 3 060 тенге.