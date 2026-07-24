В Казахстане продолжают снижаться цены на социально значимые продукты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 22 июля 2026 года, за отчетную неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Наиболее заметно подешевели огурцы – на 4,3%. Также зафиксировано снижение цен на капусту (-1,5%), картофель (-1,4%), помидоры (-0,8%), яблоки (-0,7%), куры, лук репчатый (по -0,4%), творог (-0,3%), рис, крупу гречневую, сыр (твердый, полутвердый), соль (по -0,1%).

Цены на мясо кур, молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности), сметану, масло сливочное, муку, хлеб пшеничную первого сорта за отчетную неделю остались без изменений.

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Конаеве, Усть-Каменогорске, Талдыкоргане (по -0,4%), Актобе (-0,2%), Алматы, Актау, Атырау, Костанай, Кызылорде, Уральске, Туркестане (по -0,1%). В Астане, Жезказгане, Караганде, Петропавловске, Семее, Таразе цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Средняя цена на огурцы по республике составила 502 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Таразе – 339 тенге за килограмм.

Среднереспубликанская цена на шлифованный рис сложилась на уровне 533 тенге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Кызылорде – 456 тенге за килограмм и Актау – 472 тенге за килограмм.

Средняя цена на картофель по стране составила 283 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Туркестане – 218 тенге за килограмм.

Средняя стоимость десятка яиц I категории по республике составила 564 тенге. Наиболее доступные цены отмечены в Кызылорде (464 тенге) и Уральске (471 тенге).

Из мясной продукции средняя цена говядины с костями по стране составила 3 775 тенге за килограмм, мясо кур – 1 758 тенге за килограмм.