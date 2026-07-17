В Казахстане продолжают снижаться цены на социально значимые продукты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 15 июля 2026 года, за отчетную неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Наиболее заметно подешевели огурцы – на 4,6%. Также зафиксировано снижение цен на помидоры, морковь (по -3,2%), яйца (-0,4%), муку (-0,3%), мясо кур (-0,2%),

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Актау (-0,7%), Конаеве (-0,3%), Жезказгане и Петропавловске (по -0,2%), Таразе, Караганде, Туркестане (по -0,1%). В Астане, Шымкенте, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Семее цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Средняя цена на огурцы по республике составила 524 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Таразе – 357 тенге за килограмм.

Среднереспубликанская цена на шлифованный рис сложилась на уровне 534 тенге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Кызылорда – 456 тенге за килограмм и Алматы – 478 тенге за килограмм.

Средняя цена на капусту белокочанную по стране составила 198 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Туркестане – 137 тенге за килограмм.

Средняя стоимость десятка яиц I категории по республике составила 561 тенге. Наиболее доступные цены отмечены в Кызылорде (464 тенге) и Уральск (476 тенге).

Показатель индекса цен на социально значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно. Наблюдения за ценами осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Изменения цен в динамике на социально-значимые продовольственные товары можно посмотреть на сайте Бюро национальной статистики АСПИР РК, и в информационно-аналитической системе «Талдау».