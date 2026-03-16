Установлено, что четырём сотрудникам в течение длительного времени не перечислялись социальные отчисления. Причиной стало то, что их ошибочно отнесли к пенсионерам по возрасту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на горпрокуратуру

Между тем данные работники получают пенсию за выслугу лет и в соответствии с законодательством подлежат обязательному социальному страхованию. В результате с 2023 по 2025 годы за указанных сотрудников не производились отчисления в Государственный фонд социального страхования.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены: права работников восстановлены, социальные отчисления выплачены в сумме 909 936 тенге, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.