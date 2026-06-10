Суд отменил решение по делу о ДТП в Алматинской области

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Житель Алматинской области привлекался к уголовной ответственности по делу о ДТП, в результате которого пассажиру встречного автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Согласно постановлению Карасайского районного суда дело прекращено в связи с примирением сторон.

Однако в ходе прокурорской проверки было установлено, что досудебное расследование велось с грубым нарушением процессуальных сроков.

Уголовное дело находилось в производстве около пяти месяцев без назначения предварительного следствия, продления либо прерывания сроков расследования.

По протесту Генпрокуратуры кассационный суд отменил судебный акт и прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления.

За допущенные нарушения суд вынес частное постановление в адрес Департамента полиции.

Нарушение сроков расследования исключает формальный подход и влечет правовые последствия, предусмотренные законом.