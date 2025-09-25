Прокуратура усилила надзор за инвестпроектами в СЭЗ «Морпорт Актау»

Закон и Порядок
54
Дана Аменова
специальный корреспондент

Срок действия продлен до 2052 года

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Мангистауской области усилила контроль за реализацией инвестиционных проектов на территории СЭЗ «Морпорт Актау», сообщает Kazpravda.kz 

С начала текущего года обеспечена защита прав 13 инвесторов, реализующих проекты стоимостью свыше 40 млрд тенге на территории СЭЗ.

Кроме того,  зафиксированы два случая отказа инвесторов от дальнейшей реализации значимых для региона инициатив по строительству крупного овощехранилища и трубного завода.

Во избежание срыва сроков и сохранения потенциала создания рабочих мест прокуратурой совместно с руководством СЭЗ проведена процедура передачи обязательств по завершению проектов другим инвесторам.

По результатам комплексной работы прокуратуры и взаимодействия с уполномоченными органами срок действия СЭЗ «Морпорт Актау» продлен до 2052 года, что создаёт дополнительные гарантии для долгосрочных инвестиций и укрепляет инвестиционную привлекательность региона.

В прокуратуре Мангистауской области отметили, что продолжат системную работу по защите прав инвесторов, обеспечению законности и содействию устойчивому развитию свободной экономической зоны.

#инвестиции #прокуратура #СЭЗ #надзор #проекты #«Морпорт Актау»

Популярное

Все
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Завершить начатое и дать старт новым проектам
Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Шахматная дипломатия в действии
Пешеходы против самокатов
Школьники «примерили» будущие профессии
Сюрприз для солдат
ИИ должен служить обществу
Попался в сеть
Школа – символ перемен
Поиграем в профессии!
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
Coca-Cola по-шымкентски
США перестали принимать посылки из Казахстана
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
Новая архитектура народного представительства
В духе миролюбия, толерантности и диалога
Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна
Нужны вера, надежда и любовь
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС
В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Backstreet Boys в Астане: как попасть по билетам на концерт
Наркомания – угроза нации
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» для всех желающих работать
Торгай возродит дорога
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

«Не подумала о близких»: история девушки, приговорённой к 1…
Обманывавший казахстанцев call-центр ликвидировали в Украине
Барс стал новым уровнем защиты казахстанских паспортов
Криптоактивы на 10 млн долларов арестовали по делу финпирам…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]