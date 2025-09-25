Срок действия продлен до 2052 года

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Мангистауской области усилила контроль за реализацией инвестиционных проектов на территории СЭЗ «Морпорт Актау», сообщает Kazpravda.kz

С начала текущего года обеспечена защита прав 13 инвесторов, реализующих проекты стоимостью свыше 40 млрд тенге на территории СЭЗ.

Кроме того, зафиксированы два случая отказа инвесторов от дальнейшей реализации значимых для региона инициатив по строительству крупного овощехранилища и трубного завода.

Во избежание срыва сроков и сохранения потенциала создания рабочих мест прокуратурой совместно с руководством СЭЗ проведена процедура передачи обязательств по завершению проектов другим инвесторам.

По результатам комплексной работы прокуратуры и взаимодействия с уполномоченными органами срок действия СЭЗ «Морпорт Актау» продлен до 2052 года, что создаёт дополнительные гарантии для долгосрочных инвестиций и укрепляет инвестиционную привлекательность региона.

В прокуратуре Мангистауской области отметили, что продолжат системную работу по защите прав инвесторов, обеспечению законности и содействию устойчивому развитию свободной экономической зоны.