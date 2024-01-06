Акимат Талдыкоргана хотел потратить 160 млн тенге на уже выполненные работы

В области Жетысу прокуроры предотвратили необоснованное расходование 160 млн тенге бюджетных средств.

"Установлено, что акимат города Талдыкорган в проектно-сметную документацию по благоустройству дворов включил расходы по подведению инжинерных сетей (теплотрасса, канализация), которые уже были выполнены частными застройщиками при строительстве других объектов", - сообщает прокуратура области Жетысу.