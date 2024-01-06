Акимат Талдыкоргана хотел потратить 160 млн тенге на уже выполненные работы
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Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, передает Kazpravda.kz
В области Жетысу прокуроры предотвратили необоснованное расходование 160 млн тенге бюджетных средств.
"Установлено, что акимат города Талдыкорган в проектно-сметную документацию по благоустройству дворов включил расходы по подведению инжинерных сетей (теплотрасса, канализация), которые уже были выполнены частными застройщиками при строительстве других объектов", - сообщает прокуратура области Жетысу.
По акту надзора приняты меры по корректировке проектных документов с исключением указанных работ и суммы.
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.