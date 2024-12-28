Прокуроры взыскали 30 млрд тенге ущерба экологии в 2024 году

Совещание по вопросу экологической безопасности провели в Генеральной прокуратуре, передает Kazpravda.kz

Фото: Генпрокуратура РК

Генеральным прокурором с участием министра экологии и природных ресурсов проведено республиканское совещание по вопросу экологической безопасности.

Прокурорские проверки вскрыли многочисленные нарушения экологического законодательства со стороны местных исполнительных и уполномоченных органов, а также субъектов добывающей и перерабатывающей промышленности.

По их результатам в Правительство внесено представление об устранении нарушений законности. Еще 60 актов надзора в местные исполнительные и уполномоченные органы. К адмответственности привлечено 259 физических и юридических лиц.

Прокуроры взыскали 30 млрд тенге ущерба окружающей среде.

На совещании затронуты ключевые вопросы размещения и переработки бытовых и промышленных отходов, загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха, охраны лесов, флоры и фауны.

Только прокуроры, совместно с эковолонтёрами и активистами, ежегодно выявляют и принимают меры к ликвидации до 7 тысяч несанкционированных свалок бытового мусора.

Особую озабоченность вызывают свалки около воздушных гаваней, которые угрожают безопасности полетов.

Также наблюдается рост промышленных отходов и их складирование без утилизации и переработки.

В целом по итогам совещания Министру экологии поручено сосредоточить усилия на выработке и реализации комплекса мероприятий по развитию экологической инфраструктуры, в т.ч. с использованием передового зарубежного опыта.

В части промышленных отходов и выбросов предложено автоматизировать сбор экологической информации, оцифровать прием и обработку отчетов предприятий, а также форсировать внедрение «зеленых» технологий и модернизацию загрязняющих производств.

Все предложения Генеральной прокуратуры и мероприятия по улучшению экологической ситуации в стране заложены в Дорожную карту, которая направлена для исполнения в профильные министерства и местные исполнительные органы.