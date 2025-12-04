По базовому образованию я физик – окончил физический факультет КазГУ им. Кирова. Не найдя работу в алматинских школах, собирался уезжать домой, в Павлодар, в распоряжение облоно. Но у стойки железнодорожной кассы случайно встретил знакомого парня с другого факультета. Он мне и посоветовал обратиться к Жабайхану Абдильдину. Имя этого человека мне ни о чем не говорило, но терять было нечего и наутро я пришел к нему домой – в комнатку в бараке, построенном японскими военнопленными.

Дверь открыл парень лет на пять постарше меня. Он уже собирался уходить на работу, но выслушал, проникся моей проблемой и в тот же день порекомендовал меня директору Института философии и права Салыку Зиманову. До этого дня я никогда не думал, что буду заниматься философией. Но Жабайхан Мубаракович, ставший моим негласным наставником и куратором, сказал, что все выдаю­щиеся физики – Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Поль Дирак, Вернер Гейзенберг – интересуются философскими проблемами науки.

– Ты сам убедишься – это очень интерес­но, – говорил он.

Сам молодой в ту пору ученый, он опекал меня, помогал, направлял, консультировал. У него было чему поучиться. Работоспособный, организованный от природы человек, он был настолько предан своей науке, что очень быстро заразил ею и меня. Вот так я и начал изучать под его руководством философские проблемы естественных наук. Окончил аспиранту и докторантуру, защитил кандидатскую, а потом и докторскую по философии, стал лауреатом Госпремии РК в составе команды, которой руководил Жабайхан Мубаракович. Кроме меня в нее входили Лев Науменко, Мамия Баканидзе, Алексей Ивакин, Абдумалик Нысанбаев.

Под руководством Жабайхана Абдильдина была создана казахстанская школа диалектической логики, которая заявила о себе на весь Союз. На форумах, проходивших в разных концах СССР, к нашему мнению прислушивались, ждали, что скажут по спорным вопросам философии ученые из Казахстана. Поясню, почему диа­лектическая логика является ведущим направлением мировой философской науки: изучая всю совокупность материальной и духовной культуры человечества, она исследует всеобщие универсальные формы мышления – категории в их взаимосвязях и взаимопереходах.

В 1967 году Жабайхан Абдильдин опубликовал свою монографию «Проблема начала в теоретическом познании». В ней он, тогда еще совсем молодой ученый, рассматривал совершенно по-новому давнюю и глубочайшую проблему: в чем искать единое начало мира и как из единого возникает многое. Начиная с учения древнегреческого мудреца Фалеса, Жабайхан Мубаракович проследовал к диалектическому пониманию начала в трудах Канта и Гегеля, а затем представил свое видение и обоснование конкретно-всеобщего­ понятия. Но главное, что его тогда волновало, – прояснить, каким образом начало определяет пути движения научно-теоретического познания. В книге были определены критерии и принципы обоснования начала, осуществлен анализ начала в самых развитых физических теориях – теории относительности и квантовой механике.

Эта его работа, насыщенная глубокими философскими и методологическими размышлениями, получила исключительно положительные отзывы в серьезном московском журнале «Вопросы философии». По ней он позже защитил докторскую диссертацию в Институте философии АН СССР.

В 80-х его карьера пошла резко вверх, но он оставался таким, каким мы его знали всегда, – добрым, глубоко порядочным, влюбленным­ в науку человеком.

Светлая память, дорогой Учитель!