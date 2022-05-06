Политика
Проведение референдума – демонстрация нового уровня национального единства Казахстана
Тимур Джумурбаев, председатель РОО «Ассамблея жастары»

Проведение референдума – это последовательное воплощение в жизнь принципа «слышащего государства» и демонстрация нового уровня национального единства.

Президент Касым-Жомарт Токаев в обращении озвучил дату проведения респуб­ликанского референдума по поправкам в Конституцию. Он состоится 5 июня.

В целом выступление Главы государства стало очень важным разъяснением политических реформ, которые должны изменить образ Казахстана на современном этапе развития. Страна находится на пороге крупных политических изменений. Вторая республика – это новая модель, где значительно укрепляется роль представительных органов власти. Вместе с этим изменяется избирательная система, которая сможет обеспечить рост управленцев новой формации.

Инициативу о проведении референдума Глава государства озвучил на сессии Ассамблеи народа Казахстана 29 апреля. Президент предложил, чтобы решение по поправкам в Конституцию принял народ Казахстана. Это – большой шаг к демократизации нашего общества.

В пакете конституционных реформ значится широкий спектр актуальных вопросов, продиктованных чаяниями общества. Самое главное – это выстраивание действенных механизмов регулирования политической системы, более равномерное распределение властных полномочий, значительное повышение роли Парламента, расширение механизмов соблюдения прав человека. Таким образом, наше государство взяло курс на качественное обновление и перезагрузку политической системы

Референдум как форма волеизъявления народа выбран не случайно. Он также является важной частью политических реформ Президента. Мы видим, что выбор сделан в пользу всенародного принятия поправок. Это связано в том числе с тем, что идея Нового Казахстана должна затрагивать каждого из нас. Участвуя в референдуме, мы сами создаем образ нового общества, которое строится на принципах справедливости и взаимного уважения.

Проведение референдума – это последовательное воплощение в жизнь принципа «слышащего государства». Я думаю, сегодня очень важно, чтобы мы все понимали значимость реформ и ощущали свою причастность к изменениям. В этом смысле референдум станет демонстрацией нового уровня национального единства.

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