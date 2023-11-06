Проверили – выявили – наказали

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Таша Нойер

По результатам проверок 43 реализатора автохимии оштрафованы на 18 млн тенге.

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Куаныш Еликбаев на брифинге в СЦК рассказал, что по итогам 10 месяцев этого года их ведомством было проведено 4 060 мероприятий. В 3 333 случаях, или в 82%, установлены нарушения.

К ответственности привлечены 32 детских оздоровительных объекта Павлодарской, Акмолинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Атырау­ской, Западно-Казахстанской областей и города Шымкента, где выявлено применение средств измерений (весы, термометры, биохимические анализаторы, приборы для измерения артериального давления) без проведения периодической поверки.

Комитетом выдано 26 постановлений о запрете реализации автохимии. 43 продавца оштрафованы на 18 млн тенге. В 18 случаях автохимия была российского производства.

– Основное нарушение заключается в том, что на маркировке указывалась температура начала кристаллизации, к примеру, минус 40, а по факту она была гораздо меньше. Соответственно, антифриз замерзал бы при казахстанских морозах и причинял ущерб автотранспорту, – отметил Куаныш Еликбаев.

Так, по его словам, в Атырау реализовывался тосол марки Elitecool с содержанием 20% метилового спирта, в то время как технический регламент почти запрещает его содержание.

– Метиловый спирт в охлаж­дающей жидкости опасен. Он разрушает систему охлаждения автомобильного двигателя, повреждая металл и пластик, и может нанести вред здоровью человека, если попадет на кожу и проникнет в организм, – пояс­нил председатель комитета.

Он также напомнил, что потребитель вправе обращаться в территориальные департаменты комитета за защитой своих прав при отсутствии предупредительной маркировки о производителе и организации, принимающей претензии, особенно на государственном языке, так как это нарушение законодательства. Равно как и отсутствие информации об экологическом классе бензина или дизеля на топливораздаточных колонках и в чеках на автозаправочных станциях. Согласно техническому регламенту они обязаны их предоставлять, так как эти классы имеют различия и в цене, и в содержании таких вредных веществ, как сера и свинец.

Генеральный директор Национального центра аккредитации Ержан Карасаев в свою очередь рассказал о работе по выявлению незаконно выданных сертификатов.

По его данным, с начала года центром отозвано 22 аттестата аккредитации и 164 незаконно выданных сертификата. 11 аттестатов аккредитации приостановлено, более 300 выданных документов о безопас­ности продукции признаны недействительными. Отменено действие 36 сертификатов, а материа­лы по более чем 120 «серым» переданы уполномоченным органам для принятия мер к нарушителям.

Всего сегодня в Казахстане функционируют 1 693 субъекта аккредитации, из них 1 005 испытательных лабораторий и 76 органов по подтверждению соответствия или сертификации.

#проверка #нарушения #сертификация #автохимия

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