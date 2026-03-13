Проверка на прочность

Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Галерея Forte Kulanshi Art Space представила масштабную выставку алматинского фотохудожника Никиты Басова и российского скульптора Игоря Роговского (на снимке), посвященную лошадям.

фото Игоря Бургандинова

Серия фотографий Никиты Басова «Игра Великой степи» стала настоящим гимном национальному виду спорта – кокпару, который был и остается пульсирующим сердцем степной традиции.

Игорь Роговский привез нам с Урала свои удивительные произведения из корней деревьев, которые изображают лошадей. Рядом с ними время течет иначе. Кажется, что пахнет рекой, солью и старым деревом. Главный материал для работ скульп­тора – плавун (или driftwood), корень, который, прежде чем стать произведением искусства, прошел суровую школу природы. Скульптор подчеркивает: он не единственный автор, его посредник и полноправный парт­нер – сама природа.

Но за всеми техническими сложностями и философскими подтекстами стоит одна большая любовь и главная тема творчест­ва Роговского – лошадь. В его работах – квинтэссенция благородства, грации и той невероятной силы, что связывает человека и коня на протяжении тысячелетий. Для скульптора это поле бесконечного вдохновения, где через мерт­вую, высушенную солнцем древесину прорывается чистая, необузданная жизнь.

Никита Басов начинал работать в обыч­ном фотосалоне. Затем, пройдя школу у ведущих мастеров Казахстана, вырос в профессионала мирового уровня. За его плечами опыт освещения трех Олимпийских игр и публикации в крупнейших изданиях страны.

Кокпар в его творчестве – тема особая. Для создания этой серии мастер проехал тысячи километ­ров по Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областям, работая в самой гуще событий – среди летящей пыли и яростных криков всадников. Фотограф сравнивает кокпар с настоящим сражением, утверждая, что по уровню накала страстей и физического напряжения эта игра не уступает ни регби, ни профессиональному футболу. Это проверка на проч­ность, где человек и конь сли­ваются в единое целое.

На одном из снимков двое всадников, сойдясь в непримиримой схватке, сталкивают своих лошадей. Из-под мощных копыт в небо взмывают комья земли, а поднятая пыль стирает задний план, оставляя лишь главных героев. Лошади в этом крутящемся мареве кажутся ожившими образами с древних фресок. Другой кадр погружает в отчаянную борьбу четырех джигитов, где в центре композиции пронзительный акцент – глаз предельно сосредоточенного коня...

Каждый снимок фотосерии – это целая история, наполненная драматизмом момента, когда судьба поединка решается в доли секунды. Фотограф не просто фиксировал ход игры – он стал ее частью, документируя жесткость столкновений, величие национального наследия и его неповторимую динамику, от которой перехватывает дыхание у зрителей.

