Проводимые в Казахстане демократические процессы получили новый импульс

По мнению международных экспертов, параллельное применение конституционных жалоб граждан и обращений судов является наиболее эффективным механизмом с точки зрения защиты прав человека.

Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана придало новый импульс проводимым в стране демократическим процессам. В нем наглядно продемонстрирован облик нового Казахстана, задачи, стоящие перед его созданием, и пути решения этих задач.

– Большинство озвученных инициатив затрагивает основы общества и государства, закреп­ленные в Конституции. Специально созданная рабочая группа представила проект поправок в Конституцию. В рабочей группе наряду с государственными органами приняли участие представители НПО, известные в стране юристы, ученые, – сказал в ходе брифинга в СЦК член специальной рабочей группы, руководитель аппарата Конституционного совета Бахыт Нурмуханов.

По его словам, в результате третьей конституционной реформы в 2017 году Глава государства передал ряд своих полномочий Парламенту и Правительству. Теперь предусмотрено усиление роли Парламента и местных представительных органов. Имеются существенные изменения в порядке комплектования палат и их функциях. Квота Президента в Сенате будет сокращена с 15 до 10, пять из которых будут представлены Ассамблеей народа Казах­стана. На выборах в Мажилис будет введена смешанная избирательная система. Внесен также ряд изменений, посвященных модернизации законотворческого процесса. Право принятия закона в основном принадлежит Мажилису. Сенату предоставляется право одобрять или не одобрять законы, принятые Мажилисом.

Прокомментировал спикер и поправки, связанные с отменой смертной казни в стране. Напомним, в прошлом году в Уголовном кодексе и других законах Казахстана была отменена смерт­ная казнь. Теперь это понятие исчезло из Основного закона, и Казахстан стал государством, в котором нет смертной казни ни на деле, ни по закону. Была рассмотрена и отдельная статья об Институте омбудсмена.

– Особо следует отметить инициативу преобразования Конституционного совета в Конституционный суд, что позволит гражданам обращаться к нему с заявлениями. По Конституционному правосудию в 70 из 118 стран – членов мирового Конституционного сообщества создан Конституционный суд. В 12 государствах действует Конституционный совет, а в остальных странах эту функцию осуществляют высшие суды и другие органы. Казахстан выбирает наиболее распространенную и эффективную модель в мире, – сказал Бахыт Нурмуханов. – Органы конституционного контроля играют важную роль в реализации требований Конституции. В основном это происходит путем разъяснения основных норм Конституции, разрешения конституционных споров, проверки соответствия действующего законодательства конституционным требованиям.

В связи с появлением Конституционного суда граждане смогут подать обращение напрямую. Подобное нововведение, по мнению экспертов, следует рассматривать как составную часть концепции «слышащего государства».

– Анализ последних десяти лет практики конституционных реформ показывает тенденцию расширения доступа граждан к конституционному контро­лю – через него граждане могут участвовать в разрешении законодательных противоречий и закреплении верховенства права. До сих пор граждане Казахстана могли обращаться в Конституционный совет только через суды, сам суд обращался с заявлением в совет в процессе рассмотрения конкретного дела, но у этого порядка достаточно низкая эффективность, – подчерк­нул Бахыт Нурмуханов.

По его словам, международные правозащитные структуры и многие государства поддерживают введение института прямых конституционных жалоб граж­дан. В последнее время его ввели в Турции, Венгрии, Украине, Литве и других государствах. На пространстве СНГ, в таких государствах, как Азербайджан, Армения, Россия, конституционные суды проверяют конституционность закона, примененного при разрешении конкретного спора по жалобам граждан. В прошлом году в Узбекистане физическим и юридическим лицам было предос­тавлено право обратиться в Конституционный суд. Кроме того, такая возможность была предоставлена уполномоченным по правам ребенка и защите прав предпринимателей.

В 2021 году в Кыргызской Рес­публике также были внесены изменения в Конституцию, и вместо Конституционной палаты создан Конституционный суд. Конституционная жалоба граждан была рассмотрена на недавнем конституционном референдуме и в Республике Беларусь.

По мнению эксперта, реализация идей Главы государства позволит эффективно развивать правовую систему в соответствии с Конституцией, укреплять гарантии конституционных прав граждан и режим законности в стране, повышать доверие населения к государственным институтам, будет создана прочная правовая основа для реализации идеи Второй республики, а в политической правовой системе повысятся взаимоотношения, механизмы взаимодействия и ответственность институтов государственного устройства перед населением.

О ходе работы рассказал также член рабочей группы по изменению Конституции, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов.

– Систему разделения власти, систему сдержек и противовесов несложно понять. Это означает, что ни одна ветвь власти или институт власти не будет доминировать. Механизм взаи­модействия, взаимосвязи, согласования всех ветвей власти можно совершенствовать. Нельзя сказать, что этого не было в Конституции, это было давно заложено, но совершенствовать систему можно с учетом глобальных вызовов, – прокомментировал правовед.