Политика Проводимые в Казахстане демократические процессы получили новый импульс 26 апреля 2022 г. 2:15 Левкович Елена корреспондент По мнению международных экспертов, параллельное применение конституционных жалоб граждан и обращений судов является наиболее эффективным механизмом с точки зрения защиты прав человека. Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана придало новый импульс проводимым в стране демократическим процессам. В нем наглядно продемонстрирован облик нового Казахстана, задачи, стоящие перед его созданием, и пути решения этих задач. – Большинство озвученных инициатив затрагивает основы общества и государства, закрепленные в Конституции. Специально созданная рабочая группа представила проект поправок в Конституцию. В рабочей группе наряду с государственными органами приняли участие представители НПО, известные в стране юристы, ученые, – сказал в ходе брифинга в СЦК член специальной рабочей группы, руководитель аппарата Конституционного совета Бахыт Нурмуханов. По его словам, в результате третьей конституционной реформы в 2017 году Глава государства передал ряд своих полномочий Парламенту и Правительству. Теперь предусмотрено усиление роли Парламента и местных представительных органов. Имеются существенные изменения в порядке комплектования палат и их функциях. Квота Президента в Сенате будет сокращена с 15 до 10, пять из которых будут представлены Ассамблеей народа Казахстана. На выборах в Мажилис будет введена смешанная избирательная система. Внесен также ряд изменений, посвященных модернизации законотворческого процесса. Право принятия закона в основном принадлежит Мажилису. Сенату предоставляется право одобрять или не одобрять законы, принятые Мажилисом. Прокомментировал спикер и поправки, связанные с отменой смертной казни в стране. Напомним, в прошлом году в Уголовном кодексе и других законах Казахстана была отменена смертная казнь. Теперь это понятие исчезло из Основного закона, и Казахстан стал государством, в котором нет смертной казни ни на деле, ни по закону. Была рассмотрена и отдельная статья об Институте омбудсмена. – Особо следует отметить инициативу преобразования Конституционного совета в Конституционный суд, что позволит гражданам обращаться к нему с заявлениями. По Конституционному правосудию в 70 из 118 стран – членов мирового Конституционного сообщества создан Конституционный суд. В 12 государствах действует Конституционный совет, а в остальных странах эту функцию осуществляют высшие суды и другие органы. Казахстан выбирает наиболее распространенную и эффективную модель в мире, – сказал Бахыт Нурмуханов. – Органы конституционного контроля играют важную роль в реализации требований Конституции. В основном это происходит путем разъяснения основных норм Конституции, разрешения конституционных споров, проверки соответствия действующего законодательства конституционным требованиям. В связи с появлением Конституционного суда граждане смогут подать обращение напрямую. Подобное нововведение, по мнению экспертов, следует рассматривать как составную часть концепции «слышащего государства». – Анализ последних десяти лет практики конституционных реформ показывает тенденцию расширения доступа граждан к конституционному контролю – через него граждане могут участвовать в разрешении законодательных противоречий и закреплении верховенства права. До сих пор граждане Казахстана могли обращаться в Конституционный совет только через суды, сам суд обращался с заявлением в совет в процессе рассмотрения конкретного дела, но у этого порядка достаточно низкая эффективность, – подчеркнул Бахыт Нурмуханов. По его словам, международные правозащитные структуры и многие государства поддерживают введение института прямых конституционных жалоб граждан. В последнее время его ввели в Турции, Венгрии, Украине, Литве и других государствах. На пространстве СНГ, в таких государствах, как Азербайджан, Армения, Россия, конституционные суды проверяют конституционность закона, примененного при разрешении конкретного спора по жалобам граждан. В прошлом году в Узбекистане физическим и юридическим лицам было предоставлено право обратиться в Конституционный суд. Кроме того, такая возможность была предоставлена уполномоченным по правам ребенка и защите прав предпринимателей. В 2021 году в Кыргызской Республике также были внесены изменения в Конституцию, и вместо Конституционной палаты создан Конституционный суд. Конституционная жалоба граждан была рассмотрена на недавнем конституционном референдуме и в Республике Беларусь. По мнению эксперта, реализация идей Главы государства позволит эффективно развивать правовую систему в соответствии с Конституцией, укреплять гарантии конституционных прав граждан и режим законности в стране, повышать доверие населения к государственным институтам, будет создана прочная правовая основа для реализации идеи Второй республики, а в политической правовой системе повысятся взаимоотношения, механизмы взаимодействия и ответственность институтов государственного устройства перед населением. О ходе работы рассказал также член рабочей группы по изменению Конституции, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов. – Систему разделения власти, систему сдержек и противовесов несложно понять. Это означает, что ни одна ветвь власти или институт власти не будет доминировать. Механизм взаимодействия, взаимосвязи, согласования всех ветвей власти можно совершенствовать. Нельзя сказать, что этого не было в Конституции, это было давно заложено, но совершенствовать систему можно с учетом глобальных вызовов, – прокомментировал правовед.