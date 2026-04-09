В новых спорткомплексах общей стоимостью 170,5 млн тенге предус­мотрены залы для занятий массовыми видами спорта: футболом, волейболом и баскетболом. Проводить время с пользой для здоровья здесь могут все желающие под присмотром спортивных инструкторов. Отметим, что реализация проекта в административном центре района позволила создать 15 пос­тоянных рабочих мест.

– Строительство такого комп­лекса в нашем селе – большая радость. Молодежь получит возможность заниматься спортом в комфортных условиях, – отметил аксакал села Бирлик Аскар Нуржанов.

Развитие массового спорта для руководства области остается одним из ключевых приоритетов. В настоящее время в регионе систематически занимаются спортом более 514 тыс. жамбыл­цев, что составляет 44,8% от общей чис­ленности населения. Для укреп­ления здоровья нации работа в этом направлении активно продолжается. Так, сейчас в области идет строительство еще 13 спортивных объектов, 11 из них планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Выступая на церемонии открытия спорткомплексов, председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Ляззат Шынгысбаева сообщила, что всего по стране планируется строительство 24 спортивных объектов. Половина из них уже введена в строй. Проекты в регионе реализуются по поручению Главы государства, и на эти цели выделено 12,6 млрд тенге. Взятый курс по развитию социальной инфраструктуры будет продолжен.