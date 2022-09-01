Проявить гибкость и изобретательность посоветовал Нацбанку Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, посоветовал Национальному банку проявить большую гибкость в обеспечении кредитования реального сектора, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Серьезной проблемой для отечественного бизнеса остается нехватка кредитных ресурсов. Недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. Нацбанк, Агентство по финрегулированию, Правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора", – заявил Токаев.

Президент РК подчеркнул, что с учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость.

"Я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются", – обозначил Касым-Жомарт Токаев.