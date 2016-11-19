​Прямая речь

– Сегодня все казахстанцы объединены общим стремлением – достойно встретить 25-летие Независимости. Отличным подарком к знаменательной дате стал выпуск банкноты с изображением Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Его значение в становлении и развитии свободного государства, главной задачей которого является благополучие граждан, огромно. Четверть века в истории – срок небольшой. Но за это время создана страна, в которой уважают личность и свободу человека, любой труд, защищают материнство и детство, заботятся о защитниках Родины, пенсионерах, ветеранах и инвалидах.

В нашей области проживают более 24 тысяч человек с ограниченными возможностями. Для них проводятся ярмарки вакансий, выделяются средства на обеспечение колясками, техническими, вспомогательными средствами и санаторно-курортным лечением. Действует спортклуб, работают инватакси. Определены дни собеседований в общественных приемных филиалов партии «Нур Отан». Под постоянным контролем – наличие пандусов и доступность различных учреждений. Все это результат последовательной работы по выполнению поставленной Главой государства задачи по созданию общества без барьеров. И хотя эта формулировка относится в первую очередь к инвалидам, я понимаю ее значение гораздо шире. У нас действительно страна равных возможностей, которой мы гордимся. 25-летию Независимости мы посвятили фестиваль, победители которого выступят в декабре на гала-концерте, а ко Дню Первого Президента мы при­урочили спортивные соревнования. Уверен, что у каждого из нас особое, почтительное отношение к купюре с портретом Елбасы.

Римма САЛЫКОВА, председатель Ассоциации деловых женщин Алматинской области:

– Без сомнения, все казахстанцы с большой радостью восприняли новость о появлении 10-тысячной купюры с изображением Главы государства Нурсултана Назарбаева. Считаю, что весьма своевременно наша страна переняла известную в мировой практике традицию выпускать денежные знаки с изображением лидеров стран. Это дань уважения Первому Президенту за его самоотверженный труд. Благодаря мудрой политике Елбасы мы смогли состояться как суверенное государство, пережив распад Союза и последовавшие за ним социально-экономические трудности.

С именем Главы государства тесно связана история независимости нашей страны, 25-летие которой мы отмечаем. За эти годы республика сделала огромный рывок в своем развитии. Поэтому изображение Нурсултана Абишевича на новой банкноте олицетворяет роль и значение его личности для Казахстана. Президент внес неоценимый вклад в дело становления и развития отечественного предпринимательства. Государство оказывает поддержку в удешевлении кредитов, обеспечении инфраструктурой.

Отрадно, что предстоящий юбилей Независимости мы запомним введением новой банкноты, которая символизирует стабильность в нашей стране.

Айгуль ДЮСЕНОВА, руководитель ассоциации НПО Актюбинской области, председатель правления ОО «Центр поддержки женщин г. Актобе»:

– Трудно сейчас представить нашу жизнь без тенге. Он стал мерилом нашей финансовой самостоятельности, государственности. С момента ввода национальной валюты в обращение по инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева прошло уже 23 года. За это время Казахстан прошел путь сродни целой эпохе. Сегодня мы являемся одной из динамично развивающихся стран. Сильная экономическая, социальная политика, финансовая независимость обеспечивают Казахстану общественную стабильность и согласие. Наша национальная валюта заняла свою достойную нишу на рынке мировых валют. И главным критерием ее оценки служит прежде всего рост уровня жизни народа, улучшение его благосостояния.

Несмотря на вызовы времени, глобальный мировой кризис, в стране строятся школы, больницы, спортивные сооружения, другие социальные объекты. Более того, Казахстан усиленно готовится к проведению Универсиады и выставки «ЭКСПО-2017». Все это говорит о многом: о правильности нашего пути, нашей стратегии, выверенной политике Главы государства – основателя нашей независимой страны. Президент стоит у истоков суверенитета. С его личностью связаны все наши нынешние достижения. Шаг за шагом наше общество уверенно идет к самым высоким стандартам жизни. Поэтому в период глобальных вызовов казахстанская валюта успешно выдерживает все немыслимые мировые финансовые потрясения.

Отрадно, что в год 25-летия Независимости РК выпущена в свет 10-тысячная банкнота с изображением Первого Президента Казахстана. Она вызывает гордость за нашу страну, за наш казахстанский народ, за нашего Елбасы!

Рудольф ЛЕХОТЦКИ, представитель компании Sicpa Sa:

– Сотрудничество нашей компании с Казахстаном началось почти четверть века назад. В мае 1992 года Президент Нурсултан Назарбаев принял Указ о создании Банк­нотной фабрики, на которой впоследствии стали печатать первые деньги молодого суверенного государства. Я находился в вашей стране с первого дня ее строительства, участвовал в переговорах по приобретению необходимого оборудования.

Времени на раскачку не было, все происходило очень быстро, и даже краску для печатания банкнот, помнится, доставляли самолетом. Я присутствовал на открытии Банкнотной фабрики Национального банка РК и был свидетелем того, как первую пачку банкнот с конвейера взял в руки ваш Президент.

Технологии у вас мировые, благодаря чему Национальный банк Казахстана может печатать деньги любой страны мира.

Анна НИКИФОРОВА-АБЕРЛЕ, директор ведущего молокоперерабатывающего ТОО «Эмиль», Восточно-Казахстанская область:

– Не раз слышала, что эксперты высоко оценивают дизайн и степень защиты казахстанских денег. Причем бумажные денежные знаки в какой-то мере являются зеркалом жизни – старые из обращения выводятся, на новых появляются другие символы, изображения. Все знают, что чаще всего на банкнотах изображают лица политических деятелей или выдающихся людей. В том числе глав государств, президентов. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев уже вошел в историю нашей страны как Лидер, возглавляющий государство на протяжении 25 лет. Сам факт выпуска Нацбанком новой купюры, посвященной 25-летию Независимости, можно только приветствовать – приятно иметь банкноты, отражающие важнейшее событие современности. При этом главный символ независимости – сам Нурсултан Назарбаев, поэтому его портрет логично вписывается в новый дизайн купюры.

Данияр АШИМБАЕВ, политолог:

– Практика изображения руководителей стран, как действующих, так и исторических личностей, является распространенной мировой практикой. Если вспомнить, то на первых тенге были изоб­ражены Абылай-хан, Абулхаир, Валиханов, Абай и другие знаковые исторические персоны. И то, что их портреты находились постоянно в обращении, вызывало естественный интерес к личностям этих исторических фигур.

Если мы посмотрим на международную практику, то увидим достаточное количество и действующих, и бывших глав государств на денежных знаках различных стран мира. Как монархических, так и демократических. Кроме того, надо понимать то, что ­Нурсултан Абишевич дал согласие на публикацию своего портрета в национальной валюте только к 25-летнему юбилею Независимости, и это во многом характеризует его самого.

Есть пример, когда портрет Ниязова фигурировал на туркменских манатах практически с момента их появления, и многими это расценивалось неоднозначно. Портрет же Главы Казахстана появляется только к 25-летию Независимости – дате очень рубежной. Тем более что банкнота выходит очень ограниченным тиражом, так как это специальный выпуск юбилейной купюры. Это во многом говорит о скромности нашего Президента. И наглядно показывает, что казахстанская модель во многом состоялась. Есть достижения во внешней политике, в экономике, в социальной сфере… Сохранены мир и согласие, страна наработала определенный международный авторитет. То есть уже есть тот багаж, с которым можно войти в историю. Поэтому такая форма благодарности Президенту вполне уместна и не является чем-то экстраординарным.

Казахстанские тенге неоднократно получали премии за свои художественные качества. Для многих коллекционеров эта купюра сразу же станет редкостью не только в Республике Казахстан, но также и за рубежом. Такой раритет из новейшей истории Казахстана будет представлять немалый интерес. Учитывая объем денег в обращении, существует спрос на казахстанские денежные знаки, особенно коллекционные, со стороны различных собирателей. Возможно, далеко не всем удастся эту купюру даже подержать в руках. Мы знаем, что многие казахстанские монеты расходились в первый день их поступления в оборот, а потом по гораздо большей цене появлялись в частных коллекциях. Я думаю, что эту купюру ждет такая же судьба.

Владимир Розметов, руководитель сельскохозяйственного комплекса ТОО «АтырауАгроӨнімдері»:

– Предстоящий выпуск банкноты с изоб­ражением Лидера нации Нурсултана ­Назарбаева считаю вполне логичным, заслуживающим поддержки явлением. Это знак нашей признательности за то, что Президент сделал для Казахстана, для его независимости и становления государственности. По его инициативе была введена национальная денежная единица – тенге. Значение этого события могут оценить не только политологи и экономисты, но и те, кто в те непростые годы был занят делом.

В начале 90-х я работал руководителем подсобного хозяйства, то были времена неопределенности и нестабильности, если говорить о стоимости союзных рублей, которые обесценивались ежедневно. Чтобы выдать зарплату крестьянам, приходилось брать кредиты под 300%! Многие тогда разорились, расплачиваясь с банками.

А сейчас мы работаем в условиях устоявшейся национальной экономики, все операции мы ведем в тенге. Сельское хозяйство получает субсидии на заготовку кормов, приобретение маточного поголовья и другое. В целом субсидирование достигает 25–30%. Не будь у нас своей экономики и своей денежной единицы, мы бы о таком не мечтали даже!

Знаете, какая радость охватила нас, когда в 1993 году ввели тенге. Гордость, что у нас есть своя денежная единица, подкреплялась тем, что у тенге был предсказуемый курс. Это самое важное для ведения дела, в том числе сельскохозяйственного.

Сегодня тенге признан одной из самых надежно защищенных банкнот. Учитывая все это, мы должны были выпустить банкноту с изображением нашего Лидера нации, что и будет сделано в канун 25-летия Независимости республики.

Уилл СТАМПЕР, региональный менеджер компании Oberthur Fiduciaire:

– Неотъемлемым атрибутом независимости Казахстана является тенге. Банкноты Казахстана из года в год получают международное признание, участвуя и побеждая в различных международных конкурсах и выставках. Казахстанские тенге завоевывали награды три года подряд, что является исторически важным моментом в летописи суверенного государства. До этого никогда прежде национальная валюта не сумела повторить этот рекорд.

Обычно центробанки консервативны и не любят рисковать, но Нацбанк Казахстана – это исключение. В этом я убедился лично в ходе многолетнего и плодотворного сотрудничества с вашей страной. Ряд новых технологий и новых элементов опробованы впервые в мире. В результате у Казахстана очень качественные банкноты, имеющие высокую степень защиты и достойно конкурирующие с национальными валютами других стран мира.