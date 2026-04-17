В помощь ландшафтным дизайнерам и флористам

Акмарал Кусбекова воплотила в жизнь мечту о профессиональных изданиях на казахском языке Фото предоставлено Акмарал Кусбековой В мире, где красота и гармония становятся все более востребованными, особое значение приобретают профессии, связанные с созданием и поддержанием эстетически привлекательных пространств. Инициатива педагога с сорокалетним стажем Акмарал Кусбековой направлена именно на подготовку нового поколения специалистов в области ландшафтного дизайна и флористики. Начнем с того, что Акмарал Шайкеновна очень любит цветы, свою профессию и постоянно стремится к развитию. После окончания Павлодарского педагогического института она на протяжении десятилетий передавала знания студентам Семипалатинского педагогического института (ныне – Университет Шакарима). Около тридцати лет на базе агробиостанции ее студенты получали бесценный практический опыт. Как вспоминает Акмарал Шайкеновна, само понятие «ландшафтный дизайн» появилось позже, но, по сути, этим направлением она и занималась с начала 1990-х годов, обучая студентов премудростям красоты. – Я не представляю свою жизнь без цветов. Все самое красивое в жизни мы обычно ассоциируем с цветами – праздники, радость, красоту. Поэтому стараюсь жить и работать в пространстве, где есть эстетика и гармония, – признается Акмарал Шайкеновна. Казалось бы, любимая работа есть, студенты и коллеги уважают, но семь лет назад Акмарал Кусбекова приняла решение сменить комфортную городскую среду на тихую сельскую жизнь. Так, в 2019 году порог Бескарагайского колледжа переступила новый преподаватель с огромным желанием передать все свои знания и навыки сельским юношам и девушкам. С новой работой появились и новые заботы. Первая и основная проблема, с которой столкнулись преподаватель и ее ученики, – отсутствие качественной обучающей литературы на казахском языке. Приходилось искать материалы во Всемирной паутине, где чаще попадались некачественные и с грубыми ошибками, поэтому пришлось написать собственные учебники. – На протяжении долгих лет большинство профессиональных изданий по ландшафтному дизайну и флористике были доступны лишь на русском языке. Это ставило в невыгодное положение как студентов, так и преподавателей, вынужденных полагаться на приблизительные переводы или тратить огромное количество времени на самостоятельную адаптацию русскоязычных материалов. Нередко мы сталкивались с тем, что учебники были просто переведены с русского на казахский, в них оставалось множество ошибок и неточностей, что подрывало сам учебный процесс, – отмечает педагог. Решающим моментом, который подтолкнул Акмарал Шайкеновну к написанию учебников, стала победа в конкурсе «Абай облысының үздік педагогы» в 2024 году, а в 2025-м она вновь подтвердила это звание. Так, ее как одну из лучших педагогов направили в Астану для проведения открытого урока. Там состоялось знакомство с педагогом Актюбинского высшего аграрно-технического колледжа Гульнар Ещановой, которая имеет звания «Ақтөбе облысының үздік мұғалімі» и «Қазақстанның үздік мұғалімі». Поделившись своими идеями, учителя решили взяться за дело. – Оба учебника неразрывно связаны между собой. Мы вместе работали над ними. Можно сказать, что именно благодаря Гульнар нам удалось их выпустить в свет, – выражает благодарность коллеге Акмарал Шайкеновна. Издание учебников – не просто очередное событие в образовательном мире. Это ответ на острую проблему, с которой сталкиваются студенты и преподаватели аграрных и дизайнерских специальностей по всему Казахстану: хронический дефицит качественных учебных материалов на государственном языке. Яркие иллюстрации, большинство из которых – авторские фотографии студентов и преподавателей Бескарагайского колледжа, придают учебникам особую наглядность. Дополненные с помощью искусственного интеллекта, они демонстрируют реальные достижения и творческий потенциал учащихся. Особенностью новых изданий стали подробные разделы о соревнованиях WorldSkills, которых практически нет в других учебниках. – WorldSkills – это самый масштабный конкурс для студентов колледжей, которые выбрали рабочие специальности. В других учебниках я нигде не видела разделов об этом конкурсе, к которому тщательно готовятся годами. Но, к сожалению, нигде подробно не написано, как именно это делать. Поскольку я сама была экспертом на предыдущих соревнованиях WorldSkills и готовила студентов, могу сказать, что уже знаю, как именно нужно учить и к чему готовить, – объясняет педагог. В учебниках представлены критерии оценки, конкурсные модули, практические задания, стратегии подготовки и даже перечень инструментов для участников таких чемпионатов. Словом, в этих изданиях представлен многолетний профессиональный опыт авторов. Перед выходом в свет книги прошли строгую проверку – утверждение на научных советах университетов, в том числе в университете Актобе и Alikhan Bokeikhan University в Семее, и проверку на антиплагиат. Издательство «Альманах» выпустило их, подтвердив соответствие утвержденным образовательным результатам. Сегодня спрос на качественную обучающую литературу на казахском языке, по словам Акмарал Шайкеновны, остается высоким. Поэтому совместный профессиональный труд с коллегой – это не просто перевод, а оригинальный контент, созданный с глубоким пониманием предмета.