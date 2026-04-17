В помощь ландшафтным дизайнерам и флористам

Статьи,Қазақ тілі
138
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Акмарал Кусбекова воплотила в жизнь мечту о профессиональных изданиях на казахском языке

Фото предоставлено Акмарал Кусбековой

В мире, где красота и гармония становятся все более востребованными, особое значение приобретают профессии, связанные с созданием и поддержанием эстетически привлекательных пространств. Инициатива педагога с сорокалетним стажем Акмарал Кусбековой направлена именно на подготовку нового поколения специалистов в области ландшафтного дизайна и флористики.

Начнем с того, что Акмарал Шайкеновна очень любит цветы, свою профессию и постоянно стремится к развитию. После окончания Павлодарского педагогического института она на протяжении десятилетий передавала знания студентам Семипалатинского педагогического института (ныне – Университет Шакарима). Около тридцати лет на базе агробиостанции ее студенты получали бесценный прак­тический опыт.

Как вспоминает Акмарал Шайкеновна, само понятие «ландшафтный дизайн» появилось позже, но, по сути, этим направлением она и занималась с начала 1990-х годов, обучая студентов премудростям красоты.

– Я не представляю свою жизнь без цветов. Все самое красивое в жизни мы обычно ассоциируем с цветами – праздники, радость, красоту. Поэтому стараюсь жить и работать в пространстве, где есть эстетика и гармония, – признается Акмарал Шайкеновна.

Казалось бы, любимая работа есть, студенты и коллеги уважают, но семь лет назад Акмарал Кусбекова приняла решение сменить комфортную городскую среду на тихую сельскую жизнь. Так, в 2019 году порог Бескарагайского колледжа переступила новый преподаватель с огромным желанием передать все свои знания и навыки сельским юношам и девушкам.

С новой работой появились и новые заботы. Первая и основная проблема, с которой столкнулись преподаватель и ее ученики, – отсутствие качественной обучающей литературы на казахском языке. Приходилось искать материалы во Всемирной паутине, где чаще попадались некачественные и с грубыми ошибками, поэтому пришлось написать собственные учебники.

– На протяжении долгих лет большинство профессиональных изданий по ландшафтному дизайну и флорис­тике были доступны лишь на русском языке. Это ставило в невыгодное положение как студентов, так и преподавателей, вынужденных полагаться на приблизительные переводы или тратить огромное количество времени на самостоятельную адаптацию русско­язычных материалов. Нередко мы сталкивались с тем, что учебники были просто переведены с русского на казахский, в них оставалось множество ошибок и неточностей, что подрывало сам учебный процесс, – отмечает педагог.

Решающим моментом, который подтолкнул Акмарал Шайкеновну к написанию учебников, стала победа в конкурсе «Абай облысының үздік педагогы» в 2024 году, а в 2025-м она вновь подтвердила это звание. Так, ее как одну из лучших педагогов направили в Астану для проведения открытого урока. Там состоялось знакомство с педагогом Актюбинского высшего аграрно-технического колледжа Гульнар Ещановой, которая имеет звания «Ақтөбе облысының үздік мұғалімі» и «Қазақстанның үздік мұғалімі». Поделившись своими идеями, учителя решили взяться за дело.

– Оба учебника неразрывно связаны между собой. Мы вместе работали над ними. Можно сказать, что именно благодаря Гульнар нам удалось их выпустить в свет, – выражает благодарность коллеге Акмарал Шайкеновна.

Издание учебников – не просто очередное событие в образовательном мире. Это ответ на острую проблему, с которой сталкиваются студенты и преподаватели аграрных и дизайнерских специальностей по всему Казахстану: хронический дефицит качественных учебных материалов на государственном языке.

Яркие иллюстрации, большинство из которых – авторские фотографии студентов и преподавателей Бескарагайского колледжа, придают учебникам особую наглядность. Дополненные с помощью искусственного интеллекта, они демонстрируют реальные достижения и творческий потенциал учащихся. Особенностью новых изданий стали подробные разделы о соревнованиях WorldSkills, которых практически нет в других учебниках.

– WorldSkills – это самый масштабный конкурс для студентов колледжей, которые выбрали рабочие специальности. В других учебниках я нигде не видела разделов об этом конкурсе, к которому тщательно готовятся годами. Но, к сожалению, нигде подробно не написано, как именно это делать. Поскольку я сама была экспертом на предыдущих соревнованиях WorldSkills и готовила студентов, могу сказать, что уже знаю, как именно нужно учить и к чему готовить, – объясняет педагог.

В учебниках представлены критерии оценки, конкурсные модули, практические задания, стратегии подготовки и даже перечень инструментов для участников таких чемпионатов. Словом, в этих изданиях представлен многолетний профессиональный опыт авторов.

Перед выходом в свет книги прошли строгую проверку – утверждение на научных советах университетов, в том числе в университете Актобе и Alikhan Bokeikhan University в Семее, и проверку на антиплагиат. Издательство «Альманах» выпустило их, подтвердив соответствие утвержденным образовательным результатам.

Сегодня спрос на качественную обу­чающую литературу на казахском языке, по словам Акмарал Шайкеновны, остается высоким. Поэтому совместный профессиональный труд с коллегой – это не просто перевод, а оригинальный контент, созданный с глубоким пониманием предмета.

#общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

