Самолет первого рейса Алматы-Шанхай казахстанской авиакомпании Air Astana в понедельник рано утром приземлился в международном аэропорту Пудун в Шанхае, что ознаменовало открытие данной авиакомпанией маршрута из казахстанского города в китайский мегаполис Шанхай

Как сообщили в корпорации "Аэропорты Шанхая" /Shanghai Airport Authority Co., Ltd./, рейсы Алматы-Шанхай-Алматы авиакомпании Air Astana выполняются авиалайнерами Airbus A321LR три раза в неделю, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

В частности, рейсы из Алматы в Шанхай выполняются по вторникам, четвергам и воскресеньям, а из Шанхая в Алматы - по понедельникам, средам и пятницам.

В настоящее время авиакомпания Air Astana обслуживает 7 маршрутов между Казахстаном и Китаем, а именно регулярные рейсы, связывающие Алматы с Пекином, Шанхаем, Урумчи и Гуанчжоу, регулярный рейс Астана-Пекин-Астана, а также чартерные рейсы по маршрутам Алматы-Санья и Астана-Санья.