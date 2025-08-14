В 2025 году это уже пятый титул для Парижан

Фото: championat.com

В матче за Суперкубок УЕФА победитель Лиги чемпионов ПСЖ встретился с победителем Лиги Европы Тоттенхэмом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dailysports.net

"Шпоры" провели очень сильный первый тайм и имели несколько хороших возможностей для взятия ворот. Это произошло на 39-й минуте благодаря голу ван де Вена.

Сразу после перерыва Тоттенхэм удвоил преимущество. На 48-й минуте Кристиан Ромеро забил еще один мяч после ошибки голкипера ПСЖ Шевалье.

Парижане больше владели мячом, и Ли Кан Ин вернул интригу на 85-й минуте. Французская команда продолжила давление на ворота англичан и сумела спастись. Уже на 90+4 минуте Гонсалу Рамуш оформил второй гол.

ПСЖ совершил камбэк, и игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказались игроки ПСЖ. Еще один трофей для французской команды. В 2025 году это уже пятый титул для Парижан.