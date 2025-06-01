Французский «Пари-Сен Жермен» обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0 в финале Лиги чемпионов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

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Забитыми мячами отличились Ашраф Хакими (12-я минута) и Дезире Дуэ (21 и 64), Хвича Кварацхелия (73) и Сенни Маюлу (87).

19-летний Дуэ оформил гол и результативную передачу за 20 минут в своем первом финале Лиги чемпионов. Дуэ — самый молодой игрок, оформивший гол+пас в финале ЛЧ (19 лет и 362 дня). До 19-летнего француза самый молодой дубль в финале ЛЧ делал 28-летний Гарет Бейл в 2018 году против «Ливерпуля».

Счет 5:0 является новым рекордом в финале Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов. В 1994 году «Милан» со счетом 4:0 выиграл у «Барселоны».