Пульс перемен

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Азат Перуашев, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Демократической партии «Ак жол»

Опубликованная 5 июня статья Госсоветника Ерлана Карина «Консолидация и развитие» (https://kazpravda.kz/n/konsolidatsiya-i-razvitie/) получилась весьма символичной: в этот день исполнилось два года конституционной реформе Президента Касым-Жомарта Токаева (референдуму по поправкам в Конституцию). И хотя эта дата никак не отмечалась, в обществе явно происходит переосмысление той реформы, подводятся определенные итоги сбывшимся и несбывшимся надеждам, обост­ряются дискуссии, которые сами по себе тоже есть прямой результат перемен. У граждан появилась возможность не ожидать решений сверху, а самим актуализировать темы и добиваться их рассмотрения госорганами.

фото предоставлено ДПК «Ак жол»

Статья Госсоветника сжато резюмирует результаты реформ Касым-Жомарта Токаева: не только конституционной, а в более широком смысле – концептуальных, ценностных изменений. Для политологов и правоведов анализ продвигаемых идеологем, степени их обоснованности и реализованности – хороший повод поразмыслить над пройденным и предстоящим. Причем не только в ситуативном, но даже в экзистенциальном ключе. Кто мы, зачем мы, куда мы идем – эти вопросы подспудно затрагивают каждого из нас.

И расставленные Ерланом Кариным акценты при всей позитивной заданности подталкивают к более приземленным и где-то критичным поискам: все ли делается правильно (не ошибается тот, кто ничего не делает), успеваем ли за развитием событий, не сбились ли приоритеты и так далее.

В день выхода публикации на пленарном заседании Мажилиса бурно обсуждался Отчет Правительства за 2023 год. Демпартия «Ак жол» в своем выступлении подвергла работу исполнительных органов разгромной критике, наша фракция признала деятельность Правительства за прошлый год неудовлетворительной и проголосовала против принятия отчета. Следующее обсуждение Отчета Правительства состоится на совместном заседании палат.

Но даже погрузившись в анализ цифр и экономических тенденций, не могу не отметить важность статьи Ерлана Тынымбаевича. Потому что она не только и не столько об идео­логии, сколько о «максимах» государства и его политической практике. О том, как важно, проводя выбранный курс, держать руку на пульсе перемен, реагировать на обратную связь общества и по необходимости – корректировать⁄настраивать темпы и инструменты этого движения.

Чтобы не быть голословным, приведу такую цитату Госсоветника:

«Ориентируясь на пожелания общественности, в 2022 году была внедрена смешанная система выборности депутатов Мажилиса и маслихатов. К сожалению, на практике выборы в некоторых одномандатных округах сопровож­дались наряду с позитивными и рядом негативных моментов. Буду откровенен, в ряде округов мы стали свидетелями вовсе не политической борьбы в виде свободной конкуренции программ и идей. Там на первое место вышли проявления трайбализма, а в некоторых случаях даже были предприняты попытки войти во власть со стороны криминальных элементов».

Как непосредственный участник той избирательной кампании, могу со всей ответственностью подтвердить такую оценку. Причем не только с точки зрения «методов» отдельных кандидатов, но и с позиции представительства общественных интересов и наработанного международного опыта.

Так, п. 29 Доклада Европейской комиссии за демократию (Венецианской комиссии) Совета Европы «О роли оппозиции в демократическом парламенте» (https://akzhol.kz/wp-content/uploads/2022/02/default.pdf) констатирует: «При системе пропорционального представительства, которая является доминирующей в Европе, оппозиция, как правило, гораздо лучше представлена в парламентах, чем при мажоритарной системе… Пропорциональное представительство также стимулирует рост числа политических партий, имеющих значительный размер и влияние».

То есть пропорциональная система дает:

а) более широкое («гораздо лучшее») представительство интересов общества в выборных органах;

б) способствует росту числа сильных партий;

в) соответствует общеевропейским трендам в политической практике.

В феврале 2022 года, сравнивая в интервью преимущества мажоритарной (выборы по одномандатным округам) и пропорциональной (по партийным спискам) систем, мне пришлось заметить, что упования на мажоритарную систему как гарантию демократии несколько преувеличены (https://time.kz/articles/ugol/2022/02/09/azat-peruashev-politika-komandnyj-vid-sporta).

До 2007 года в Казахстане парламентские выборы проводились именно по одномандатным округам, и тем не менее эта система обеспечивала результат, нужный власти. Да и после у авторитарного правления всегда находились рычаги для манипулирования мажоритарной системой: так, на выборах в маслихаты в 2016 году (которые проходили по одномандатным округам), около 100 (!) членов партии «Ак жол» были просто сняты под предлогом несоответствия налоговых деклараций и тому подобное.

Конечно, отдельные фигуры прорывались в политику, но погоду делали не они, а большинство, которое всегда оставалось в руках правящей партии. Эту традицию не изменили даже выборы 2023 года: если по пропорциональной системе «Аманат» набрал 54% (40 мест из 69), то по мажоритарной – сразу 76% мест (22 из 29). То есть по одномандатным округам партия власти получила на 22% больше, чем по партийному списку. И какая из систем, получается, конкурентнее?

И это не только наш опыт: в 2021 году на выборах в российскую Госдуму «Единая Россия» по пропорциональной системе получила 49%, а по одномандатным округам – забрала 90% мандатов. Это свидетельство того, что мажоритарная система, как правило, используется в интересах правящей партии.

Дело в том, что по мажоритарной системе для победы нужно получить больше 50% голосов. А те, кто не согласен с большинством – лишаются всяких шансов. Но демократия – это не только власть большинства, но и права тех, кто с этим большинством не согласен. Недаром говорится, что живая рыба плывет против течения.

В одномандатном округе проиграет кандидат даже с 49% поддержки. А по партийным спискам в депутаты могут пройти политики, имеющие свой электорат хотя бы на 5%. Таким образом, пропорциональная сис­тема позволяет охватить более широкий спектр общественных интересов – и партийного большинства, и наиболее заметных «несогласных».

В мажоритарной системе есть свои плюсы, такие как прохождение харизматичных фигур. Но именно необходимость собрать большинство голосов толкает таких кандидатов состязаться в популизме («кто больше наобещает»), а общество – на обострение и радикализацию споров, на что и обратил внимание Ерлан Карин. В условиях известных архаичных тенденций (трайбализм, религиозность и прочие) эта особенность может составить вызов и общественному согласию, и светскому характеру государства.

Наконец, важный прикладной момент: если независимые депутаты будут нацелены не только на «самовыражение» или на PR, а на реальные результаты, то им все равно придется объединяться (пусть даже неформально), ведь для практических решений нужны коллективные усилия. А это и есть институт политичес­ких партий.

В целом же лучшей защитой демократии является не та или иная система голосования, а честные выборы вообще. Если выборы будут справедливыми, то вопрос о том, по какой системе их проводить, станет второстепенным. Об этом демпартия «Ак жол» говорит на протяжении всей данной дискуссии (https://time.kz/articles/reporter/2019/08/14/azat-peruashev-peremeny-nuzhny-i-dazhe-neizbezhny).

Да, сегодня Мажилис и мас­лихаты сформированы по смешанной системе, повторюсь, в ней есть свои плюсы. Мы с большим уважением относимся к нашим коллегам, избранным по одномандатным округам, есть примеры, когда «одномандатники» голосуют солидарно с позицией нашей фракции. Но то, через какое горнило и потоки черного пиара им приш­лось пройти, показывает, что это далеко не лучший путь. И тем более такое мнение поддержат те кандидаты, которым не удалось преодолеть препоны и нападки. Их противостояние в ряде случаев создавало непримиримые конфликты, которые оставили болезненный след в местных сообществах.

То, что Госсоветник обозначил эту коллизию в программной статье, показывает, что Акорда адекватно воспринимает самые разные сигналы, видит подобные проблемы и способна находить нужные решения для продолжения реформ.

Еще одна тема, затронутая в статье Ерлана Карина и вызвавшая большой резонанс, – «крас­ные линии». Он пишет: «В общественных дискуссиях должна быть обозначена так называемая «красная линия» – redline, выход за которую несет риски для общественной стабильности и противоречит общенациональным интересам страны».

Абсолютно адекватная и прогосударственная позиция. Более того, сам Госсоветник уточняет, что речь идет о трех конкретных, особо чувствительных сферах, где нагнетание эмоций способно расколоть общество: межэтнические отношения и языковой вопрос; религиозные отношения; вопросы внешней политики.

Опираясь на собственный опыт, могу подтвердить, что эти темы воспринимаются людьми особенно болезненно и бескомпромиссно, просто потому что связаны с самоидентификацией каждого. Каждый нормальный человек готов отстаивать то, с чем ассоциируется само его существование: этническую принадлежность, язык, свою религию, свою Родину. «Если мой язык умрет завтра, то я готов умереть сегодня», – под этими словами Расула Гамзатова подпишется каждый.

Поэтому споры по таким воп­росам сразу же приобретают категоричный характер и способны насмерть рассорить даже друзей, не то что незнакомых людей. А если нетерпимые суждения появляются в социальных сетях или СМИ, где аудитория не ограничена и друг другу ничем не обязана, то они способны в течение пары часов вовлечь в конфликт миллионы граждан.

Тем не менее некоторые увидели в этой позиции Ерлана Тынымбаевича наступление на свободу слова, призыв к замалчиванию острых тем и даже «затыкание ртов».

Как человек, регулярно и жестко критикующий ошибки гос­органов и нерадивых чиновников, не думаю, будто предложенный Ерланом Кариным принцип «красных линий» помешает кому-то выражать свою гражданскую позицию. Но бережно относиться к национальным, религиозным, патриотическим чувствам наших сограждан и соседей – это признак цивилизованности, политической и общей культуры. Не вижу ничего плохого, если из «правила хорошего тона» он станет общим правилом.

По сути, Госсоветник предлагает этические нормы (давно устоявшиеся на государственном уровне) распространить и на общественные дискуссии. С учетом того влияния, какое сегодня получили те же социальные сети на настроения миллионов и даже на межгосударственные отношения, такая инициатива, скорее, требование времени, продиктованное в том числе и технологическим прогрессом, скоростью и масштабами распространения информации, а потому вполне оправданна. Тем более что речь идет не о принуждении, но о разумной осторожности в указанных сферах.

«Красные линии» – это не табу, не цензура и не запрет на обсуж­дение каких-то тем и вопросов. Это призыв к соблюдению корректности и сдержанности в политических дискуссиях», – подчеркивает Госсоветник. Для того чтобы обсуждать любые вопросы, включая вышеобозначенные три темы, никому не требуется ничьего «разрешения». Это наше право по рождению.

Но учитывать, что в обществе или среди вашей аудитории есть люди другой национальности, другой веры и даже другой страны, тоже необходимо. Особенно если хотим, чтобы и в отношении нашего народа, нашего языка и нашей религии собеседники также проявляли уважение и культуру.

В большом теннисе есть такое понятие – «невынужденная ошибка». Это когда спортсмен допустил промах в, казалось бы, безобидной ситуации.

«Красные линии» Ерлана Карина – это сигнал, что на данной территории (этнических, религиозных и так далее эмоций) нет безобидных ситуаций, а каждое неосторожное⁄нетерпимое слово имеет значение для огромной массы людей. Давайте беречь эту территорию, давайте не совершать «невынужденных ошибок».

В конце концов, общение дано человечеству не только для выяс­нения, кто больше прав, а преж­де всего для выстраивания отношений, сотрудничества и движения к лучшей жизни. Можно развивать экономику, укреплять государство, продвигать язык, не затрагивая чувств других. Склоки и обиды только мешают на этом пути.

#казахстан #госсоветник #Касым-Жомарт Токаев #реформы

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