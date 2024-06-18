Пульс перемен
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Азат Перуашев, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Демократической партии «Ак жол»
Опубликованная 5 июня статья Госсоветника Ерлана Карина «Консолидация и развитие» (https://kazpravda.kz/n/konsolidatsiya-i-razvitie/) получилась весьма символичной: в этот день исполнилось два года конституционной реформе Президента Касым-Жомарта Токаева (референдуму по поправкам в Конституцию). И хотя эта дата никак не отмечалась, в обществе явно происходит переосмысление той реформы, подводятся определенные итоги сбывшимся и несбывшимся надеждам, обостряются дискуссии, которые сами по себе тоже есть прямой результат перемен. У граждан появилась возможность не ожидать решений сверху, а самим актуализировать темы и добиваться их рассмотрения госорганами.