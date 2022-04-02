Пусть в дни поста сердца верующих наполняют радость и умиротворение – Токаев

Пресс-служба Главы государства опубликовала поздравление Касым-Жомарта Токаева по случаю начала месяца Рамазан, сообщает Kazpravda.kz.

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с началом священного для мусульман месяца Рамазан!

Это светлое время верующие посвящают духовному очищению, самосовершенствованию и добрым делам.

Месяц Рамазан несет в себе непреходящие нравственные ценности: человеколюбие, сострадание, милосердие.

Гуманистические идеалы Ислама играют важную роль в укреплении единства нации, мира и согласия в стране.

Благодаря сплоченности нашего народа мы преодолеваем любые трудности и уверенно смотрим в будущее.

Пусть в дни поста сердца верующих наполняют радость и умиротворение!

Желаю всем гражданам здоровья, счастья и благополучия!