Пресс-служба Главы государства опубликовала поздравление Касым-Жомарта Токаева по случаю начала месяца Рамазан, сообщает Kazpravda.kz.
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с началом священного для мусульман месяца Рамазан!
Это светлое время верующие посвящают духовному очищению, самосовершенствованию и добрым делам.
Месяц Рамазан несет в себе непреходящие нравственные ценности: человеколюбие, сострадание, милосердие.
Гуманистические идеалы Ислама играют важную роль в укреплении единства нации, мира и согласия в стране.
Благодаря сплоченности нашего народа мы преодолеваем любые трудности и уверенно смотрим в будущее.
Пусть в дни поста сердца верующих наполняют радость и умиротворение!
Желаю всем гражданам здоровья, счастья и благополучия!