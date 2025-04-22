Путь к сближению

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Александр Бри

Делегация Мажилиса во главе с председателем палаты Ерланом Кошановым посетила Турцию с официальным визитом

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

В Анкаре депутаты встретились с руководством Парламента, обсудили вопросы стратегического партнерства и развития межпарламентских отношений между двумя странами.

На встрече с Нуманом Куртулмушем Ерлан Кошанов поздравил коллегу со 105-летием Великого Национального собрания Турции и Днем национального суверенитета. Спикер Мажилиса обратил особое внимание на эффективное сотрудничество между Казахстаном и Турцией, основанное на крепкой дружбе и общих исторических корнях.

– Наши страны всегда связывали особые, теплые отношения. Эта тесная связь начинается с взаимодействия глав наших государств. Взаимное уважение, искренняя дружба между нашими президентами является примером общения лидеров. Каждая их личная встреча придает мощный импульс двустороннему сотрудничеству. Такие же дружеские отношения сложились и у нас на уровне парламентов. И наша главная задача – законодательно обеспечивать реализацию договореннос­тей глав наших государств, – сказал председатель палаты.

Главной темой беседы, как отмечается в сообщении Мажилиса, стали перспективы межпарламентского сотрудничества. При этом стороны договорились усилить взаимодействие в области законотворчества.

– Наши депутаты активно взаимодействуют друг с другом, обмениваются опытом. Как народные избранники, мы прокладываем путь к более тесному сближению двух стран. В этом и заключается миссия парламентской дипломатии. Мы нацелены на дальнейшее укрепление межпарламентского партнерства с Турцией, – заявил председатель Мажилиса.

Стороны отметили большое значение координации деятельности на многосторонних площадках. Особое внимание уделяется работе в рамках Парламентской ассамблеи тюркских государств. В этом году председательство в организации переходит к Казахстану. Заседание ТюркПА в Астане запланировано на 11–12 июня. Нуман Куртулмуш сообщил о готовности турецкой стороны принять в нем участие.

Председатель Великого Национального собрания Турции отметил, что казахско-турецкое сотрудничество продолжает динамично развиваться по всем направлениям.

– Мы искренне радуемся каждому достижению Казахстана. В прошлом году я был у вас с официальным визитом. На встрече с Президентом ­Касым-Жомартом Токаевым и в разговоре с вами мы обсудили темы, касающиеся дальнейшего укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Этот важный ­диалог мы продолжаем и сегодня, – сказал Нуман Куртулмуш.

Говоря о межпартийных связях, обе стороны подчеркнули их роль в развитии отношений между странами и выразили готовность наращивать контакты. Депутаты также обсудили партнерство в торгово-экономической, сельскохозяйственной и военно-технической сферах. Особое внимание было уделено вопросу углубления культурных и гуманитарных связей между Казахстаном и Турцией.

В ходе визита члены казахской делегации отдали дань уважения памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, приняв участие в церемонии возложения цветов в мемориальном комплексе Аниткабир. Спикер Мажилиса оставил запись в Книге почетных гостей и посетил Музей войны за независимость, а также Национальную Президентскую библиотеку.

#мажилис #Турция #Ерлан Кошанов

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