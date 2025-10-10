Путь к суверенитету

Выставка, посвященная Дню Республики, открылась в Президентском центре в Астане

Цель выставки – посредством архивных, книжных материалов и музейных экспонатов показать историческое, общественно-политическое значение принятой 35 лет назад Декларации о государственном суверенитете и ее роль в становлении независимого Казахстана.

– 25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял историческое решение, провозгласившее государственный суверенитет республики. Именно с этой даты начинается отсчет нового периода в истории нашей страны, когда приоритет отдан национальным интересам, законам и ценностям, где сформировались основы нашей демократии и международного авторитета. Выставка призвана не только напомнить об этом важнейшем шаге на пути к независимости, но и отразить стремление народа к свободе, прогрессу и самоопределению, – отметила заместитель директора Президентского цент­ра РК Ботагоз Каипова.

Как подчеркнул заместитель исполнительного­ директора Фонда­ Нурсултана Назарбаева Алкей Маргуланулы, эта выставка является символом стремления народа к суверенитету, отражением национального духа и исторической памяти. Экспозиция по-новому раскрывает значение этого исторического события, передавая дух эпохи, стремление народа к единству и государственности. Представленные архивные материалы и экспонаты позволяют посетителям прочувствовать первые шаги к независимости и осознать ее истинную ценность.

– Эта выставка – не только дань уважения прошлому, но и важная площадка, укрепляющая веру в будущее и воспитывающая чувство патриотизма, – добавил он.

В июне 2022 года на заседании Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев­ предложил восстановить празднование Дня Республики и придать ему статус национального праздника, таким образом подчеркнув значение Декларации о суверенитете 1990 года как первого значительного шага на пути к независимости, точки отсчета новейшей истории Казахстана.

– На пути к независимости нашей стране пришлось пройти через множество испытаний. Однако благодаря сплоченности и воле нашего народа мы сумели преодолеть все трудности. Сегодняшнему поколению важно помнить этот подвиг и трудиться во имя будущего страны. Почитая прошлое, мы должны с уверенностью смотреть в будущее – это наш главный долг, – поделился известный государственный и общественный деятель генерал-лейтенант РК Абай Тасболатов.

Лауреат Государственной премии Казахстана, известный журналист, государственный и общественный деятель Сауытбек Абдрахманов также подчеркнул историческую значимость декларации. По его словам, этот документ стал выражением стремления нашего народа самостоятельно определять свою судьбу.

– Это было проявлением воли и единства нации. Декларация о суверенитете стала правовой, политической и моральной осно­вой независимости. Она пробудила в народе веру в собственные силы и укрепила надежду на будущее. С этого момента мы начали строить свое государство своими руками. Это стало точкой духовного возрождения нации, – отметил Сауытбек Абдрахманов.

Первыми посетителями выставки стали представители гос­органов, видные государственные и общественные деятели, а также учащаяся молодежь. Для молодого поколения экспозиция «Путь к суверенитету» стала ценным уроком истории и патриотизма:­ через представленные на ней экспонаты они могли узнать о предпосылках и процедуре принятия декларации, политических и правовых основах, заложенных этим документом, а также об основных достижениях страны за годы независимости.

Всего в экспозиции представлено 235 единиц архивных, библио­течных и музейных экспонатов. Открывает выставку оригинал номера газеты «Казахстанская правда», в котором впервые был напечатан текст декларации. Далее через экспонаты рассказывается история становления Казахстана как независимого государства – от создания собственной финансовой системы до выстраивания внешнеполитических связей.

