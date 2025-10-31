Николаю не было и восемнадцати, когда в дом принесли повестку: 6 января 1943 года он был призван в армию Балхашским военкоматом. В первые месяцы службы он с жадностью учился на курсах младших командиров, словно готовился к решающему экзамену жизни, и прак­тически сразу, едва успев отвыкнуть от дома, попал на 4-й Украинский фронт.

Он служил в 57-м отдельном штурмовом инженерно-саперном батальоне, был командиром саперного отделения, старшиной автороты. Его руки, привыкшие к зерну, теперь работали со взрывчаткой и инструментами, прокладывая путь для наступающих войск. В составе 12-й штурмовой инженерно-саперной Мелитопольской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Красной Звезды бригады он прошел через самые страшные испытания. Весь боевой путь этого военного подразделения, которым командовал Петр Павлов (Панчевский) вплоть до Победы 9 мая 1945 года, был насыщен штурмовыми боевыми действиями против укрепленных позиций и самых сложных фортификационных ­сооружений врага. Части бригады участ­вовали в освобождении Мелитополя, Симферополя и Севастополя, вгры­заясь в каждую пядь крымской земли; вернули свободу Румынии, Болгарии, Венгрии и Австрии.

Легендарный комбриг, генерал-майор инженерных войск Петр Павлов (Панчевский) не раз писал об отваге своих бойцов, их смекалке и ловкости. Слова из его воспоминаний звучат с гордостью: «Личный состав бригады проявил массовый героизм и с честью выполнил все боевые задачи».

Одной из самых кровопролитных операций стала Ясско-Кишиневская, увенчавшаяся освобождением Молдавии и выводом Румынии из войны. Накануне наступления, под неумолкающим огнем противника, Николай со своими товарищами, рискуя жизнью, проделывал проходы в минных полях и заграждениях противника. Каждая пядь земли поливалась свинцом, но красноармейцы самоотверженно шли вперед.

В наградном листе за этот подвиг написано: «В ночь с 19 на 20 августа 1944 года… под огнем противника проделал проход в проволочном заборе шириной 15 мет­ров и один проход в минном поле». И это было только начало. Утром 20 августа на главную оборонительную полосу противника обрушился артиллерийский удар страшной силы. На каждом километре участка прорыва одновременно вели огонь орудия и минометы, с неба их поддерживала авиация.

С началом атаки, когда пехота замешкалась, Николай не раздумывая бросился вперед и, с ходу уничтожив двух гитлеровцев, повел за собой солдат. На плечах противника они преодолели три линии траншей, сломив оборону. За этот невероятный подвиг младший сержант Голубченко был представлен к ордену Славы III степени.

В боях за Будапешт, столицу Венгрии, Николай был ранен, но даже это не сломило его дух. Он вернулся в строй, чтобы участвовать в последнем, решающем сражении – за Вену.

Город обороняли одна пехотная, восемь немецких танковых дивизий и 15 отдельных батальонов. Гитлеровцы хорошо подготовились: отрыли противотанковые рвы, установили противотанковые и противопехотные минные поля; на улицах и площадях построили баррикады, а в домах оборудовали огневые точки.

Отступающий противник заминировал мост через Дунайский канал и подступы к нему и пытался взорвать его, препятствуя продвижению танков и самоходной артиллерии.

В ночь с 10 на 11 апреля 1945 года, когда до Победы оставались считаные дни, группе захвата во главе с Николаем было поручено провести разведку заминированного моста. Под непрерывным артминометным огнем он по-плас­тунски по мосту, где каждое движение могло стать последним, перебрался на восточный берег канала; нашел и обезвредил электрофугасы. Захват моста группой Голубченко позволил нашей наступавшей пехоте переправиться и создать плацдарм. За этот подвиг он был награжден медалью «За отвагу». 13 апреля после ожесточенных боев Вена пала.

...Николай Алексеевич встретил Победу в Австрийских Альпах. Ему было всего 20 лет.

«Приехал генерал и говорит нам: «Товарищи, давайте залп – война кончилась». Ох и радовались мы тогда! Принялись обнимать, целовать друг друга, так легко на душе стало, что просто не передать словами. Это был самый счастливый день в моей жизни», – рассказывал ветеран своим детям.

Николай Алексеевич демобилизовался в апреле 1950 года. На его кителе рядом с орденом Славы блестели медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

В мирное время он работал в колхозе «Колос» учетчиком в полеводстве, бригадиром в животноводстве, заведовал зернотоком. Ветеран труда, награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель».

В любви и согласии с супругой Александрой Трофимовной они построили дом, воспитали троих детей. Свое 90-летие он встречал в окружении 11 внуков и 18 правнуков.

На День Победы Николай Алексеевич мог побаловать себя 100 граммами коньяка, рассказывал о своих боевых товарищах, припоминал забавные случаи на войне, но не любил говорить о себе – молодом и отчаянном. Родные запомнили его как интересного рассказчика, рассудительного, активного, человека с неиссякаемым оптимизмом.

– Несмотря на занятость, семья всегда была для него на первом месте. Отец любил порядок и пунктуальность, четкость в любых мелочах. Кому-то он казался чересчур строгим и хладнокровным – возможно, такой отпечаток на него наложила служба в саперных войсках, – говорит дочь ветерана Валентина Николаевна, разглядывая пожелтевшие фотокарточки. – Он обожал русскую баню с березовым веничком и души не чаял в своих внуках и правнуках. Сам любил сыграть партию в шахматы и привил эту любовь моим детям. В 2017-м его не стало…

Его жизнь – это история мужества, стойкости и большой любви к семье.