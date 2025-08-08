фото Досжана Балабекулы

Для удобства туристов

В этом убедились участники пресс-тура, организованного в рамках реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы. Журналистов ознакомили с ключевыми проектами государственного нацио­нального природного парка – автоматизацией конт­рольно-пропускных пунктов, созданием туристических маршрутов, модернизацией пожарной охраны, строительством визит-центров и развитием инфраструктуры для устойчивого туризма. Мы увидели, как на практике реализуются природоохранные, туристические и инфраструктурные инициативы в одном из красивейших уголков нашей страны.

Нацпарк занимает свыше 200 тыс. гектаров южнее Алматы. В его состав входят четыре филиа­ла – Аксайский, Медеуский, Талгарский и Тургенский, а также Алматинский государственный заказник. Несмотря на статус особо охраняемой природной территории, парк активно участвует в развитии экологического туризма с акцентом на сохранение природы, качество услуг и обеспечение безопасности. Только в 2024 году его посетили более 800 тыс. человек.

С раннего утра представители СМИ ознакомились с работой КПП «Алмарасан», где внед­ряется автоматизированная сис­тема контроля, позволяющая вести прозрачный учет посещений и отказ от наличных платежей. Из десяти КПП четыре уже функцио­нируют в пилотном режиме, прорабатывается возможность блокировки въезда для автомобилей, не прошедших экологический контроль.

– Пока машины отсеиваются на въезде в город, но в будущем фильтры могут появиться и на КПП нацпарка. Автоматизация – это не только удобство для туристов, но и важный шаг к устойчивому управлению одной из главных природных жемчужин страны, – отметил заместитель генерального директора нацпарка Аркау Шантаев.

Въезд также можно оплатить онлайн заранее, что позволяет избежать очередей. Система разработана совместно с МВД при поддержке банков второго уровня и компании Parkur. Соб­ранные средства направляются на содержание парка, охрану, благоустройство и экологичес­кий мониторинг.

Тропы счастья

Первый пункт посещения – Большое Алматинское озеро, которое находится на высоте 2 511 метров над уровнем моря. Проехав по горному серпантину среди альпийских лугов Заилийского Алатау, мы увидели во всей красе бирюзовую водную гладь, окруженную горами.

Символично, что именно в этой уникальной локации, где природа сама диктует правила бережного отношения к себе, был представлен проект создания экологичных троп. Особенно вдохновляет активное участие компаний BI Group и Helios в развитии инфраструктуры нацпарка. В рамках социальной ответственности бизнеса они вкладывают серьезные средства в обустройст­во туристических маршрутов, строительство современных визит-центров. Также планируется запуск цифровой системы навигации и безопас­ности с GPS-картами и связью с МЧС. Все эти проекты повысят безопасность и доступность горных маршрутов для туристов.

По словам генерального директора Иле-Алатауского нацио­нального парка Елнура Ахметова, каждый год поток туристов растет в среднем на 15–20%. Это значит, что в таком же темпе надо увеличивать количество маршрутов, оборудовать новые зоны отдыха, регулировать движение по тропам.

Создание туристской инфраструктуры – задача, которую парк старается решать системно. Речь идет не только о марш­рутах и указателях. Сегодня современные санитарно-гигиенические узлы, безопасные смот­ровые площадки, экологичные тропы – это основа комфорта и элемент защиты самой природы и туристов.

– Мы устанавливаем информационные плакаты, наши инспекторы не только обходят территорию, выполняя основную работу, но и проводят профилактические беседы с туристами, предупреж­дая их о правилах поведения, мерах противопожарной безопас­ности, – отметил Елнур Ахметов.

Отвечая на вопрос о том, не считает ли он возможным привлечение PR-служб крупных компаний для креативного подхода в экологическом просвещении населения, собеседник отметил важность данного направления.

– Грамотные слоганы, визуальная коммуникация, социальные кампании, разработанные профессиональными пиарщиками, дали бы нам мощный эффект. В этом плане мы готовы работать в партнерстве с ними, – подчерк­нул собеседник.

Среди актуальных проблем – несанкционированный выпас скота. Несмотря на природоохранный статус территории, в горных зонах можно встретить домашних животных прямо на тропах.

– У нас есть участки, официаль­но отведенные под выпас. Но, чтобы защитить туристические марш­руты, мы планируем внед­рить электронные заграждения. Это простое и безопасное решение: специальная система из слабого тока, абсолютно безвредная для человека и животных, ограничивает проход и помогает выстраивать экологический баланс, – подчеркнул Елнур Ахметов.

Экостандарты в приоритете

Курорт Oi-Qaragai относится к Талгарскому филиалу. Директор по маркетингу Максим Козлов рассказал об усилиях курорта по обеспечению экологической устойчивости и важности строгого соблюдения природоохранного законодательства.

Журналисты увидели, как работает комплекс очистных сооружений, который был внедрен в 2013 году и является уникальным для Казахстана. Система очищает воду из различных источников, которая затем используется для орошения и системы охлаждения, что значительно снижает потребление воды из внешних источников и скважин. Строительство всех объектов курорта сопровождается разрешительными документами нацпарка и соответствует международным экологическим стандартам.

Настоящим открытием для некоторых коллег стало знакомство с мараловой фермой в предгорьях Заилийского Алатау, на территории Аксайского филиала нацпарка. Здесь более двадцати лет работает мараловодческое хозяйство, основанное Кенесом Муралиновым.

Завезенные из Восточного Казахстана маралы прижились в этих местах, а ферма стала известна своими натуральными методами оздоровления – пантовыми ваннами, препаратами из крови и рогов животных, укрепляющими иммунитет и облегчающими суставные и кожные заболевания. Летом сюда приезжают туристы из Китая, Кореи, Турции, Индии.

Однако развитие бизнеса сдерживает отсутствие инфраструктуры – нет газа, дорог и гостиниц. Пациенты вынуждены останавливаться в городе Каскелене и еже­дневно преодолевать 15 километров. Несмотря на готовность инвесторов, дело упирается в замкнутый круг: без газа никто не строит, а газ не подводят без построек.

– Мы стоим на месте, хотя потенциал огромный. Это и здоровье, и туризм, и природоохранная работа. Если бы была системная поддержка государства, мы могли бы развиваться, обеспечивать рабочие места, производить натуральные препараты и при этом сохранять природу. Это тот редкий случай, когда экономическая деятельность полностью совместима с экологией, – подчеркивает предприниматель.

Парадоксально, но сегодня о мараловой ферме чаще узнают иностранцы через Интернет, а многие казахстанцы даже не догадываются о ее существовании.

Беречь, считать, охранять

Охрана животного мира, поддержка экосистемы и научный мониторинг являются важнейшими задачами здешних сот­рудников. Для наблюдения за редкими видами в парке используют фотоловушки и маршруты учета. По последним данным, здесь обитают 132 туркестанские рыси, 31 снежный барс, 70 бурых медведей, более 500 маралов и почти 2 000 сибирских косуль.

С 2025 года в нацпарке ведутся масштабные работы в рамках реализации поручения Главы государства по высадке двух миллиардов деревьев. Одним из приоритетных направлений является восстановление и воспроизводство лесов.

Начальник отдела охраны и восстановления леса Райхан Мухаметжанова уже 18 лет трудится в нацпарке. На территории питомника «Батан» она подробно рассказала о кропотливой и трудоемкой технологии по выращиванию елей Шренка из семян и их высадке на горных склонах. Специалист также отметила, что большое Алматинское лесничество считается самым сложным, так как граничит с мегаполисом, а поток туристов ежедневный.

– Мы не только патрулируем, но и боремся с браконьерством, вредителями, проводим опрыскивания и посадки. Самая острая проблема – мусор, который после себя оставляют 90 процентов отдыхающих, несмотря на контейнеры и ежедневную уборку, – говорит Райхан Мухаметжанова.

К слову, все наши собеседники были единодушны в том, что программа «Таза Қазақстан» очень своевременна, и надеются, что она повысит экологическое сознание и культуру туристов.

В ходе пресс-тура мы увидели десятки людей, которые многие годы преданы своей работе. За красотой нацпарка стоит ежедневный труд инспекторов, лесничих, пожарных, зоологов, ботаников, экологов, инженерно-технических работников, посвятивших свою жизнь защите природы.