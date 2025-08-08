Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, реализации совместных экономических проектов.
Владимир Путин проинформировал Президента Казахстана об основных итогах прошедшей недавно в Москве беседы со специальным посланником Президента США.
Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.