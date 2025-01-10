Путинцева вышла в полуфинал турнира WTA 500
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25-я ракетка мира Юлия Путинцева продолжает свое успешное выступление в Аделаиде (Австралия)
В четвертьфинале казахстанка обыграла россиянку Диану Шнайдер (13 WTA) со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК
Игра длилась 3 часа и 14 минут.
Таким образом, Юлия впервые с 2021 года сыграет в полуфинале турнира WTA на харде, отметили в федерации.
За выход в финал Путинцева поспорит с американкой Джессикой Пегулой (7 WTA).
В минувший понедельник стало известно, что Юлия Путинцева впервые вошла в ТОП-25 рейтинга WTA.