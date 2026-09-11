Елена Рыбакина повторила достижение Серены Уильямс на US Open

Казахстанская спортсменка оказалась одной из двух действующих теннисисток наряду с Сереной Уильямс, побеждавших бывших чемпионок на каждом из четырёх турниров «Большого шлема»

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оформила выход в финал US Open-2026, победив в полуфинальном противостоянии американку Кори Гауфф, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Встреча завершилась в трёх партиях со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Рыбакиной.

Как передаёт OptaAce, после выхода в финал US Open-2026 Рыбакина отметилась двумя редкими достижениями.

Победа над Гауфф стала для Рыбакиной восьмой в карьере, одержанной над бывшими чемпионками турниров «Большого шлема» и третьей победой такого рода на US Open. Казахстанская спортсменка оказалась одной из двух действующих теннисисток наряду с Сереной Уильямс, побеждавших бывших чемпионок на каждом из четырёх турниров «Большого шлема».

Кроме того, Елена лишь во второй раз за карьеру одержала волевую победу над соперницей из топ-10 рейтинга WTA на турнирах «Большого шлема». Впервые ей это удалось в финале Уимблдона-2022 против Онс Жабер.

Соперницей Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США-2026 станет белоруска Арина Соболенко, победившая в полуфинале другую американку Джессику Пегулу.

