Достижение Елены Рыбакиной стало юбилейным в истории WTA

Теннис

Казахстанка стала 30-й по счёту теннисисткой-лидером мирового рейтинга WTA с момента введения рейтинг-листа 3 ноября 1975 года

Фото: НОК РК

Известный журналист и теннисный комментатор Жозе Моргадо отметил особенность достижения казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, гарантировавшей себе звание первой ракетки мира по итогам US Open-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

27-летняя Рыбакина стала 30-й по счёту теннисисткой-лидером мирового рейтинга WTA с момента введения рейтинг-листа 3 ноября 1975 года. До этого звание первой ракетки мира почти два года удерживала белоруска Арина Соболенко.

Напомним, что в четвертьфинале US Open Елена Рыбакина встретилась с китаянкой Чжэн Циньвэнь (121-е место) и обыграла её по итогам трех сетов — 3:6, 6:1, 6:4. Таким образом, независимо от того, кто станет победителем Открытого чемпионата США, представительница Казахстана выйдет на первое место в мировой классификации.

30. Elena Rybakina, 1
 

#Рыбакина #победа #WTA #юбилей

Популярное

Все
Начались работы на месторождении Северный Катпар
На пути к цифровому государству
«Медный» успех Актогая
Дискуссии с финансовым уклоном
Укрепляются гуманитарные связи
Казахстан формирует новый международный маршрут передачи данных
Найти решение и договориться
Мечта позвала в дорогу
Сто стихотворений за сто дней
Шире становится круг книголюбов
Были чистые – стали грязные
Важная школа жизни
Молодежь Актау учат востребованным навыкам
Он видел дальше своего времени
Театральная осень в Семее
Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира
В Байконыре прошел фестиваль «Дружба народов»
Соединяя страны и сердца
Грамотность в эпоху технологий
Достижение Елены Рыбакиной стало юбилейным в истории WTA
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Раскрывая тайны степной цивилизации
В Минэкологии придет новый министр
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Не смолкают струны дружбы
Недра становятся доступнее
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Мурат Кайырбек возглавил представительство Президента в Курултае
Айдарбек Сапаров и Аскарбек Ертаев назначены на прежние должности
Новый формат общественного представительства
Без права выезда на тротуар
Переназначены министры торговли и водных ресурсов
Семьсот локомотивов за семнадцать лет
Аким Алматинской области освобожден от должности
Арман Кырыкбаев стал министром культуры и информации
Лизинг, стимулирующий производство
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ра…
Международный турнир по настольному теннису пройдет в столи…
Александр Бублик вышел в третий круг US Open-2026
На вершине мира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]