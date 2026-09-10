Достижение Елены Рыбакиной стало юбилейным в истории WTA

Казахстанка стала 30-й по счёту теннисисткой-лидером мирового рейтинга WTA с момента введения рейтинг-листа 3 ноября 1975 года

Фото: НОК РК

Известный журналист и теннисный комментатор Жозе Моргадо отметил особенность достижения казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, гарантировавшей себе звание первой ракетки мира по итогам US Open-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

27-летняя Рыбакина стала 30-й по счёту теннисисткой-лидером мирового рейтинга WTA с момента введения рейтинг-листа 3 ноября 1975 года. До этого звание первой ракетки мира почти два года удерживала белоруска Арина Соболенко.

Напомним, что в четвертьфинале US Open Елена Рыбакина встретилась с китаянкой Чжэн Циньвэнь (121-е место) и обыграла её по итогам трех сетов — 3:6, 6:1, 6:4. Таким образом, независимо от того, кто станет победителем Открытого чемпионата США, представительница Казахстана выйдет на первое место в мировой классификации.