Теннисистка Жания Бекмухамбетова завоевала «бронзу» на турнире в Таиланде

Фото: НОК РК

Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова стала бронзовым призером международного турнира серии WTT Youth Contender в Бангкоке (Таиланд), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

По ходу турнира Бекмухамбетова одержала победы над Аминой Прасонпол (Таиланд) со счётом 3:1, Беняфой Сурасит из Таиланда - 3:0, Наттхапат Лимсирилерт из Таиланда - 3:0 и Нонокой Сузуки из Японии - 3:0.

В полуфинале казахстанка уступила Йен Пэй Энь (Китайский Тайбэй) со счётом 0:3 и завершила соревнования с бронзовой наградой.