Пьяный вандал разбил более 50 вазонов с цветами в Костанае

26-летнему горожанину назначили административное наказание сразу по четырем фактам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Утром четвертого сентября очевидец сообщил в полицию о мужчине, раскидавшем клумбы с цветами на проезжую часть на пересечении улиц Абая-Павлова, которые мешали проезду.

Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили на проезжей части около 50-ти разбитых вазонов с цветами. Нарушителем оказался 26-ти летний местный житель, которого полицейские задержали на соседней улице.

До этого времени он успел зайти в круглосуточный магазин и умышленно повредить входную дверь. Медицинское освидетельствование установило среднюю степень опьянения.

В настоящее время он помещен в изолятор временного задержания.

«Нарушитель понесет административное наказание сразу по четырем фактам. За появление в общественном месте в нетрезвом виде ему уже назначен штраф порядка 19-ти тысяч тенге. За умышленное повреждение вазонов и двери магазина – по каждому случаю в отдельности ему грозит штраф 73 тысячи тенге либо арест до пятнадцати суток. Более того, он будет привлечен к ответственности за мелкое хулиганство», – детализировали в правоохранительных органах.

Процессуальное решение примет суд.

По данным акимата города, ущерб, причиненный нарушителем, составил около 360-ти тысяч тенге.

В акимате также добавили, что высадка вазонов проводилась весной, а в течение всего лета озеленители города проводили специальный уход – полив, прополку и рыхление.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества».